GROSSETO – Ottavo pareggio stagionale per il Grosseto nella ventottesima giornata, con lo 0-0 in casa della penultima Flaminia Civitacastellana (foto d’archivio di Paolo Orlando). L’unico pari a occhiali nel girone E dopo la sosta forzata per la Viareggio Cup giova comunque ai biancorossi, che grazie ai passi falsi delle rivali, capolista Livorno inclusa, sale al quarto posto a pari punti con Siena e Ghiviborgo. Al Turiddu-Madami i padroni di casa si dimostrano un avversario aggressivo, con un buon primo tempo e con due legni scheggiati, uno per ciascuna frazione di gioco. Maremmani inizialmente contratti e più vivaci nella ripresa; mani nei capelli per Senigagliesi che colpisce a sua volta il palo collezionando la chance più vistosa per i suoi.

FLAMINIA CIVITACASTELLANA: Manfredi, Penchini, Zanchi, Mattei, Ricozzi, Lisari, Casoli, Malaccari, Tascini, Sirbu, Orlandi. A disposizione: Brusca, Igini, Massaccesi, Fracassini, Pigna, Celentano, Alagia, Ciganda, Brasili. All. Nofri.

GROSSETO: Raffaelli, Guerrini, Possenti, Bolcano, Macchi, Caponi, Sabelli, Cretella, Senigagliesi, Benucci, Marzierli. A disposizione: Lampret, Corallini, Chrysovergis, Addiego Mobilio, Sabattini, Riccobono, Nunziati, Dierna, Sacchini. All. Consonni.

ARBITRO: Cavacini di Lanciano; assistenti Cusimano di Palermo e Cucci di Trapani.