GROSSETO – Elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi per il triennio 2025-2027. È stata definita la composizione del nuovo consiglio, che risulta così composto: presidente: Giulio De Simone, segretario Generale: Marilisa Sartoni, tesoriere: Luigi Lepri, co-segretario: Maria Pia Marsili, co-tesoriere: Domenico Saraceno, consiglieri: Alessandro Antichi, Claudio Bottinelli, Umberto Carini, Antonio Di Cristofano, Roberto Giorgetti, Antonio Ludovico, Elisabetta Teodosio, oltre al presidente in carica del Rotary Club Grosseto Barbara Chelli e al presidente Incoming Fabio Maria Gliozzi.

Le attività per il primo semestre proseguono con il ciclo di conferenze dedicato all’arte della fotografia che tengono presso la sala conferenze del Polo Culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio a Grosseto con i prossimi due appuntamenti: Il mondo dei minatori del reporter Corrado Banchi (26 marzo) e le trasformazioni urbanistiche e tecnologiche proprie degli anni del boom economico, documentate attraverso l’opera dei Fratelli Gori (23 aprile).

«Allo scopo di estendere ed arricchire le finalità dell’iniziativa culturale è stato indetto anche un Concorso destinato a premiare la produzione delle migliori immagini fotografiche che abbiano per soggetto aspetti del territorio maremmano e della sua realtà sociale. Tutte le informazioni sul concorso si possono trovare sul sito del Rotary Club Grosseto».