ORBETELLO – «Il sindaco e la Giunta, tutta la sua maggioranza, continuano a dimostrare la loro inadeguatezza a gestire un problema che coinvolge tutti noi» afferma il gruppo di opposizione Alternativa Orbetello.

«Continua a dare informazioni contraddittorie ai cittadini: dopo l’incontro in Regione, dichiara di impegnare 50.000 euro per le disinfestazioni, due giorni dopo ne promette 300.000 (“cifra mai messa in campo prima”, afferma… Dipende, a che cosa si riferisce? Per l’alluvione il Comune di Orbetello stanziò 4 milioni in un solo giorno)».

«Sarebbe opportuno che il sindaco facesse chiarezza in merito al modo in cui viene utilizzato il denaro che proviene dalle nostre tasse – continua l’opposizione -. Non è possibile vedergli trasformare quelli che dovrebbero essere incontri dell’amministrazione, nei quali si prendono decisioni che riguardano tutta la collettività, in momenti di confronto con una sola categoria. Il settore turistico, insieme al commercio, sicuramente vengono pesantemente danneggiati economicamente dal fenomeno dei moscerini. Però non dobbiamo dimenticare anche tutte le persone che in questi giorni non si vedono confermare il contratto lavorativo stagionale, fin dal periodo Pasquale, a causa dell’incertezza del numero di presenze. Pare che a Orbetello interessino esclusivamente le esigenze dei commercianti».

Gruppo Alternativa è convinta «che occorre sostenere tutta l’iniziativa imprenditoriale, che si trova in grave sofferenza da anni, a causa di una stagionalità sempre più corta e dell’incapacità di gestire e prevedere queste crisi ambientali. Negli ultimi anni ci sono stati quattro eventi disastrosi: due volte i moscerini, due morìe di pesci. Ma sono davvero eventi imprevedibili? Non ci pare proprio, ciò di cui siamo sicuri è che sono stati sottovalutati, a cominciare dai famosi “quattro pescetti di luglio” e al ritardo con cui si è presa coscienza delle dimensioni dell’invasione di questi giorni. Purtroppo il Sindaco si è mosso dopo oltre un mese dall’inizio dello sciamare degli insetti, eppure tutti ricordiamo quanto è successo nel 2022».

«Credevamo che finalmente, spostandosi dalla sua “zona comfort“, il sindaco andasse in Regione per chiedere soldi e aiuti per la laguna, poiché tutti sappiamo benissimo che il problema è la laguna. Questione cruciale, sottovalutata da chi amministra un paese situato dentro la laguna. Non si può sperare che la faccenda si risolva da sola. E invece che cosa ha chiesto e ottenuto il nostro sindaco? Il permesso di aumentare il numero e la frequenza delle disinfestazioni, a spese nostre. Ha anche sbagliato interlocutore, sballottato da un ente all’altro. Ecco i risultati dell’amministrazione Casamenti, insieme alla fedelissima assessora al Commercio Ottali, all’assessore all’Ambiente Minucci, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, impegnato nella ricerca di voti per il suo prossimo ruolo, e il consigliere delegato alla laguna Berardi, segretario provinciale di Forza Italia, che sta dimostrando ampiamente il fallimento del centro destra».

«Soldi pubblici spesi a pioggia, senza una vera progettualità, che a nostro avviso passa dalla tutela della Laguna (dalla morìa del luglio 2024 ad oggi cosa è stato fatto? Nulla). Come al solito, questa amministrazione sta invece cercando di dare delle risposte a breve termine e a livello individuale – continua la nona -. Questo è un modo di amministrare che non funziona, lo dimostrano i fatti, e i nodi alla fine vengono al pettine. I membri di direttivi politici e amministratori con responsabilità provinciale e nazionale stanno solo mettendo delle “toppe”. È necessario invece che si muovano, vadano a Roma per riportare quei 28 milioni che ci hanno sottratto per la bonifica, che arrivino a Firenze per portare a casa davvero i soldi necessari per la Laguna. Occorre usare i soldi della tassa di soggiorno, invece che per allestire festicciole, per prendersi cura della laguna, tutti gli anni. È vero, la Laguna va “curata” giorno dopo giorno, bisogna seguirla da vicino, amarla, vederla come un’opportunità, e non come un problema da scaricare a qualcuno che sta lontano e non ci vive. Avrebbero potuto utilizzare ogni anno i proventi della tassa di soggiorno. La preoccupazione di Gruppo Alternativa è dovuta al notevole ritardo con cui ci si approccia al problema, sempre sottovalutato».

«La colpa per questa amministrazione è stata sempre degli altri, i tentativi di tutta la maggioranza (assessore al turismo, assessore all’ambiente, delegato della laguna) di affermare che non c’era da preoccuparsi, che erano solo annunci di un’opposizione che “abbaiava alla luna”. Non ci interessa che ci venga riconosciuto che avevamo ragione, purtroppo è ormai davanti agli occhi di tutti l’incapacità manifesta di 10 anni continuativi di cattiva amministrazione. Tutte le frazioni del comune di Orbetello sono vittime di questa mala gestione amministrativa, priva di una visione a lungo termine. Ora ci siete voi, e state dimostrando che riuscite solamente a portare avanti qualche piccolo progetto, con qualche piccolo ritocco. Ormai sia i vostri elettori che gli imprenditori che cercate di tenere ancora tranquilli stanno dicendo basta! State distruggendo il territorio, vi si trova esclusivamente su internet e a pavoneggiarvi di fronte a qualcuno “compiacente”. La Pasqua si avvicina e in giro c’è molta preoccupazione. Se non vuole ascoltare noi, Casamenti ascolti i 20.000 cittadini che hanno sottoscritto la petizione che, al di là di qualsiasi colore politico, stanno chiedendo aiuto, spaventati delle prospettive di qualità della vita loro e dei loro figli».