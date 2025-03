GROSSETO – La settimana dal 24 al 30 marzo 2025 in provincia di Grosseto sarà caratterizzata da una variabilità meteorologica, con alternanza di giornate soleggiate e altre con piogge sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, tipici della primavera inoltrata.​

Lunedì 24 marzo: Nuvolosità variabile

La giornata di lunedì vedrà un’alternanza di sole e nuvole, con temperature massime intorno ai 19°C e minime sui 9°C. I venti saranno deboli e variabili, mentre il mare si presenterà poco mosso.​

Martedì 25 marzo: Piogge intermittenti

Martedì si prevede un aumento della nuvolosità con possibili piogge intermittenti. Le temperature massime raggiungeranno i 18°C, mentre le minime si attesteranno sui 9°C. I venti soffieranno moderati da sud-est e il mare sarà mosso.​

Mercoledì 26 marzo: Possibilità di piogge sparse

Mercoledì la provincia potrebbe essere interessata da piogge sparse, con temperature massime intorno ai 18°C e minime sugli 8°C. I venti saranno deboli da sud-est e il mare poco mosso.​

Giovedì 27 marzo: Piogge diffuse

Giovedì si prevede una giornata con piogge diffuse e temperature massime sui 17°C e minime sui 7°C. I venti soffieranno moderati da sud-est e il mare sarà mosso.​

Venerdì 28 marzo: Rovesci sparsi

Venerdì potrebbe essere caratterizzato da rovesci sparsi, con temperature massime intorno ai 18°C e minime sugli 8°C. I venti saranno moderati da sud-est e il mare mosso.​

Sabato 29 marzo: Prevalentemente soleggiato

Sabato si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature massime sui 17°C e minime sui 7°C. I venti saranno deboli e variabili, mentre il mare si presenterà poco mosso.​

Domenica 30 marzo: Piogge intermittenti

Domenica potrebbe vedere il ritorno di piogge intermittenti, con temperature massime intorno ai 18°C e minime sui 9°C. I venti soffieranno moderati da sud-est e il mare sarà mosso.​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, comune per comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo