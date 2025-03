GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi, domenica 23 marzo 2025.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Giornata carica di energia, ma attenzione a non esagerare con gli impegni. La voglia di mettersi in gioco è tanta, ma ogni tanto è bene rallentare e godersi un po’ di relax. In amore, le coppie vivranno momenti sereni, mentre i single potrebbero ricevere una sorpresa inaspettata. Per staccare la spina, una passeggiata lungo la spiaggia di Castiglione della Pescaia sarà l’ideale.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Oggi potreste sentirvi un po’ affaticati e bisognosi di tranquillità. Il lavoro potrebbe pesare più del solito, ma è una domenica e avete il diritto di riposarvi. In amore, il partner potrebbe aver bisogno di più attenzioni, cercate di essere presenti. Un giro tra le colline della Maremma vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) – SEGNO DEL GIORNO

Siete al centro dell’attenzione e la giornata si preannuncia stimolante e piena di incontri interessanti. La Luna favorevole vi rende particolarmente comunicativi e brillanti, sia sul lavoro che in amore. Se siete in coppia, è il momento di fare un piccolo gesto per rafforzare il rapporto. I single, invece, potrebbero fare conoscenze inaspettate. Per una giornata perfetta, vi consigliamo una visita alla Rocca di Montemassi, tra storia e panorami mozzafiato.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Giornata emotivamente intensa: potreste sentire il bisogno di stare più vicino alle persone care. Evitate inutili discussioni e cercate di rilassarvi. In amore, un chiarimento con il partner potrebbe portare nuova serenità.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

L’energia non vi manca e oggi sarete il punto di riferimento per amici e familiari. Approfittate di questa giornata per dedicarvi alle persone che amate. Sul lavoro, un’idea brillante potrebbe rivelarsi vincente nei prossimi giorni. Per ricaricare le batterie, una giornata a Cala Violina è la scelta perfetta.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Oggi siete più riflessivi del solito e avete bisogno di ordine, sia mentale che pratico. È il momento giusto per mettere a punto progetti importanti e pianificare il futuro. In amore, cercate di non essere troppo critici con il partner.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le stelle vi sorridono e vi regalano una giornata serena e armoniosa. In amore, il dialogo è fondamentale per rafforzare il rapporto. Sul lavoro, le vostre idee potrebbero essere apprezzate più del previsto. Se cercate un momento di pace, una passeggiata nel centro storico di Massa Marittima sarà rigenerante.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi potreste sentirvi un po’ più suscettibili del solito. Cercate di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni e prendetevi del tempo per voi stessi. In amore, meglio evitare discussioni inutili.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’avventura chiama e voi non potete fare a meno di seguirla. Oggi avrete voglia di muovervi, esplorare e scoprire nuove cose. Sul lavoro, le vostre idee innovative vi porteranno lontano. In amore, l’energia è alle stelle. Un’escursione al Monte Amiata sarà il modo perfetto per scaricare tutta questa vitalità.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Giornata da dedicare alla riflessione e alla pianificazione. Il lavoro sta prendendo una piega interessante, ma è necessario essere meticolosi nelle scelte. In amore, evitate di essere troppo distaccati e lasciate spazio ai sentimenti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Creatività e ispirazione saranno le protagoniste della vostra giornata. È il momento ideale per iniziare un nuovo progetto o dedicarsi a una passione. In amore, un piccolo gesto potrebbe fare la differenza. Se volete alimentare la vostra fantasia, visitare il Giardino dei Tarocchi sarà un’esperienza affascinante.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sentite il bisogno di tranquillità e armonia. È il momento di ascoltare voi stessi e concedervi qualche coccola. In amore, il romanticismo è nell’aria. Per una giornata rilassante, una passeggiata sulle rive del Lago dell’Accesa sarà perfetta.