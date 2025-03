GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Turibio de Mogrovejo

San Turibio de Mogrovejo nacque il 16 novembre 1538 a León, in Spagna. Insigne giurista, nel 1580, da laico, fu nominato arcivescovo di Lima. Per 25 anni si dedicò all’evangelizzazione degli indigeni e alla riforma del clero in Perù. Fondò il primo seminario dell’America nel 1591 e convocò sinodi per migliorare la disciplina ecclesiastica. Morì il 23 marzo 1606 a Lima ed è considerato il patrono dei vescovi latinoamericani.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 6:15

Tramonto: 18:28

Nati oggi:

Pierre-Simon Laplace (1749 – 1827): Matematico e astronomo francese, noto per i suoi contributi alla meccanica celeste e alla teoria delle probabilità.

(1749 – 1827): Matematico e astronomo francese, noto per i suoi contributi alla meccanica celeste e alla teoria delle probabilità. Akira Kurosawa (1910 – 1998): Regista e sceneggiatore giapponese, considerato uno dei più influenti cineasti della storia del cinema.

(1910 – 1998): Regista e sceneggiatore giapponese, considerato uno dei più influenti cineasti della storia del cinema. Ugo Tognazzi (1922 – 1990): Attore, regista e sceneggiatore italiano, protagonista della commedia all’italiana.

(1922 – 1990): Attore, regista e sceneggiatore italiano, protagonista della commedia all’italiana. Franco Battiato (1945 – 2021): Cantautore, compositore e regista italiano, noto per la sua sperimentazione musicale e testi filosofici.

(1945 – 2021): Cantautore, compositore e regista italiano, noto per la sua sperimentazione musicale e testi filosofici. Andrea Dovizioso (1986): Pilota motociclistico italiano, vice-campione del mondo MotoGP nel 2017, 2018 e 2019.

Accadde oggi:

1848 : Il Regno di Sardegna dichiara guerra all’Impero austriaco, segnando l’inizio della prima guerra d’indipendenza italiana.

: Il Regno di Sardegna dichiara guerra all’Impero austriaco, segnando l’inizio della prima guerra d’indipendenza italiana. 1857 : Viene installato a New York il primo ascensore per persone da parte di Elisha Otis, rivoluzionando il trasporto verticale negli edifici.

: Viene installato a New York il primo ascensore per persone da parte di Elisha Otis, rivoluzionando il trasporto verticale negli edifici. 1919: A Milano, Benito Mussolini fonda i Fasci Italiani di Combattimento, movimento che darà origine al Partito Nazionale Fascista.

Curiosità sulla Maremma:

Il mistero delle Vie Cave etrusche

Tra le colline della Maremma, in particolare nei dintorni di Pitigliano, Sovana e Sorano, si trovano le spettacolari Vie Cave, antichi percorsi scavati nella roccia tufacea dagli Etruschi. Questi corridoi profondi fino a 20 metri si snodano nel paesaggio con curve e pareti verticali, creando un’atmosfera suggestiva e misteriosa. Il loro scopo non è del tutto chiaro: alcuni studiosi ritengono che servissero come vie di comunicazione tra insediamenti, altri ipotizzano un uso cerimoniale o difensivo. Oggi le Vie Cave sono un’attrazione imperdibile per gli amanti della storia e del trekking, offrendo un viaggio nel tempo tra natura e archeologia.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.