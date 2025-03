Foto di repertorio

GROSSETO – Un’altra bella notizia in casa Pallavolo Grosseto. “A pochi giorni dalla comunicazione della convocazione per un’altra conviviale – ha diramato la società biancorossa – per la nostra Clara Balestri (2010) nella Selezione Regionale, con grande entusiasmo, abbiamo appreso che altre due nostre atlete sono state convocate nella Selezione Territoriale del Basso Tirreno: sono il palleggiatore Sofia Ponticelli e il libero Ilary Villani entrambe del 2011”.

Gioia e soddisfazione anche dalla rosa di serie D che ha conquistato il primo punto nel Campionato Regionale con una formazione totalmente composta da Under 16 mentre oggi, domenica, saranno convocate in serie B2 ben tre atlete sedicenni, ovvero lo schiacciatore Sofia Seghetta, il palleggiatore Lisa Sartorio e il libero Clara Balestri. Ancora una volta la Pallavolo Grosseto si dimostra fucina di talenti in erba per il settore giovanile della FIPAV territoriale e Toscana.