BAGNO DI GAVORRANO – Una rete per parte fra Follonica Gavorrano e Aquila Montevarchi al Malservisi-Matteini, nella ventottesima di campionato. Al 2′ vantaggio flash dei locali: bella triangolazione in profondità che manda Bramante solo di fronte al portiere, dopo un bel lancio di Pignat e l’assist di Pino. L’attaccante non sbaglia, salta il portiere e porta il punteggio sull’1-0.

I minerari difendono e ripartono in velocità, mentre il Montevarchi attacca alla ricerca del pari. Buona occasione per Franco al 14′, il giocatore valdarnese tutto solo raccoglie un cross ma scarica addosso ad Antonini, che para senza problemi.

Al 19′ occasione per Ciofi, che arriva al tiro dopo un’altra triangolazione, questa volta degli ospiti. Antonini con i piedi devia in calcio d’angolo. Un minuto più tardi ci prova anche Sesti, anche lui in area dopo uno scambio corale, ancora bravo l’estremo difensore biancorrossoblù a sventare.

Al 34′ i ragazzi di Masi tornano in avanti: Souare vola sulla destra e la mette sul secondo palo per Scartabelli, che non riesce a impattare la sfera.

Bella azione del Follonica Gavorrano al 38′, con Pino che arriva al tiro. La sua conclusione viene deviata e termina di poco sopra la traversa.

Padroni di casa vicinissimi al raddoppio due minuti dopo, con un altro fraseggio tutto di prima: Marino arriva al tiro e colpisce in pieno l’incrocio dei pali, a portiere battuto. Il risultato rimane così sull’1-0, punteggio con cui si chiude la prima frazione al termine dei 3′ di recupero concessi dall’arbitro.

Al rientro in campo nella ripresa l’Aquila Montevarchi prova a dare una scossa con un doppio cambio, ma a sfiorare il gol in apertura è Pino, che si invola dalla sinistra verso la porta. Testoni gli nega la gioia del gol.

Dall’altra parte a intervenire è Antonini, che sventa l’offensiva valdarnese su calcio d’angolo, con il colpo di testa del neoentrato Picchi neutralizzato dal portiere biancorossoblù.

Al 21′ il team ospite trova il pareggio: Orlandi appoggia in rete dopo la sponda di testa di un compagno e trova il gol dell’1-1. Un minuto più tardi, espulso Souare per somma di ammonizioni dopo un fallo commesso a centrocampo, con il Follonica Gavorrano costretto a terminare la propria gara in 10.

In vantaggio di un uomo, il Montevarchi spinge alla ricerca del gol, mentre i ragazzi di Masi si difendono con le unghie e con i denti, guidati dal capitano Fabrizio Lo Sicco.

Il finale regala comunque poche emozioni nonostante i 5′ di recupero, il match termina sull’1-1 e le due squadre si dividono la posta in palio.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Matteucci, Pino, Souare, Scartoni (20′ st Masini), Scartabelli (33′ st Gianneschi), Lo Sicco, Marino (33′ st Zona), Bramante (36′ st Giustarini), Arrighini (20′ st Morelli). A disposizione: Romano, Brunetti, Grifoni, Tatti. All. Masi.

AQUILA MONTEVARCHI: Testoni, Ficini, Ciofi, Bontempi, Orlandi (39′ st Casagni), Galastri (1′ st Picchi), Sesti (45′ st Borgia), Farini (1′ st Priore), Martinelli, Saltalamacchia, Franco. A disposizione: De Gennaro, Papini, Bigazzi, Artini. All. Rigucci.

ARBITRO: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto. Assistenti Elisino di Ostia Lido e Tallarico di Ercolano.

MARCATORI: 2′ Bramante, 21′ st Orlandi.

NOTE: ammoniti Sesti, Antonini, Scartoni, Buontempi, Saltalamacchia, Zona. Al 21′ st espulso Souare per doppia ammonizione. Recuperi 3+5.