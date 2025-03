GROSSETO – Siamo arrivati ad un’altra svolta. La ricarica di un veicolo elettrico in 5 minuti che garantisce un’autonomia di 500km. A portare positivamente il test a conclusione, ci ha pensato BYD, casa costruttrice Cinese che ha messo a punto un sistema di ricarica ultra veloce (il doppio della potenza di Tesla) che consente di assottigliare la differenza dei tempi di rifornimento tra un motore elettrico ed un motore tradizionale (benzina, gpl, diesel).

Quella paura che l’utente ha per questo tipo di tecnologia, sta per raggiungere la massa e per conquistare definitivamente il mercato a favore delle auto alimentate a batteria. Tecnicamente è possibile una ricarica così veloce, grazie alle colonnine da 1MW che erogano così tanta energia, da fare un pieno di 800km in soli 9/10 minuti. La casa madre cinese, ad oggi, renderà la tecnologica ma altrettanto potente colonnina , disponibile solo all’interno del territorio cinese.

Ovviamente è solo questione di tempo e di produzione, per poter mettere le radici anche in Europa. Tutto questo a scapito di altre aziende che, dopo questa rivoluzionaria strategia, dovranno immediatamente adeguarsi. Chiaramente, la tecnologia, dovrà essere messa a punto anche in Italia, dal punto di vista tecnico e strutturale ma si prevede una crescita smisurata di colonnine da 1MW. Un altro mercato dettato dal dragone? Europa: che ne pensi?