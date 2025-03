MASSA MARITTIMA – Aggiornamento ore 10.58: Ha 42 anni l’uomo rimasto ferito nell’incidente avvenuto alle 2.30 di questa mattina sulla strada provinciale 251.

L’uomo è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto. Sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza di Massa Marittima.

News ore 10.24: Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, in località Schiantapetto, nel territorio comunale di Massa Marittima. Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada terminando la propria corsa contro una quercia.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, che ha collaborato con il personale sanitario nelle delicate operazioni di estrazione del conducente, unico occupante del veicolo. L’uomo, rimasto ferito nello schianto, è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale della Misericordia di Grosseto per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Massa Marittima, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e si sono occupati della gestione della viabilità.