GROSSETO – Chiusura della regular season in grande per le ragazze della Gea, che mettono a segno una bella impresa, battendo la capolista Pallacanestro Femminile Montecatini 50-41 al termine di una partita studiata nei minimi particolari (foto di Stefano Venezia). Il tecnico grossetano ha più volte ribadito che voleva dimostrare nell’ultima partita di campionato che la squadra avrebbe meritato un posto nei playoff e c’è riuscito, anche se il successo non fa che alimentare il rammarico per il mancato ingresso tra le prime otto. La Gea ha giocato alla pari con le big, sfiorando il successo contro Porcari, Prato e Capannori e questa bella vittoria conclusiva, anche se all’atto pratico non cambia niente a causa della vittoria del Manetti Castelfiorentino contro Capannori (54-45), non può che rendere orgogliose Faragli e compagne. Chiusa la prima fase al decimo posto, a due sole lunghezze di distanza dalla P.F. Pisa, ottava con 20 punti, le biancorosse possono cominciare a preparare lo scontro salvezza, al meglio dei tre incontri con la P.F. Viareggio, con la quale hanno vinto le prime due gare del campionato (nel ritorno ai supplementari).

La gara con Montecatini è iniziata con la vittoria del primo quarto per 16-9; le termali hanno reagito, recuperato subito due punti, andanto all’intervallo lungo sotto di cinque lunghezze. Nella ripresa ha continuato a regnare l’equilibrio, con la Gea che ha dato un altro piccolo strappo, che ha consentito di conservare poi il vantaggio con un ultimo periodo finito sul 6-6. Le grossetane, contro un avversario che probabilmente pensava alla post season, ma nonostante questo deciso a mantenere l’imbattibilità esterna, hanno avuto l’approccio giusto, con una difesa solida, che ha concesso la miseria di 41 punti e che con intelligenza è andata al tiro sicuro.

Gea Basketball Grosseto-P.F. Montecatini 50-41

GEA GROSSETO: Nunziatini 5, Pepi 2, Vallini 13, Borellini 7, Mery Bertaccini 4, Vannozzi, Emma Bertaccini 7, Mazzi, De Michele 4, Perillo 4, Faragli 2, Benedetti 2. All. Silvio Andreozzi.

MONTECATINI: Magrini 5, Agresti 8, Scaffai 2, Scatizzi 2, Giambrone 2, Parlanti 11, A. Mariotti 11, Mariani. All. Magnani,

ARBITRO: Mario Faisal Goma di Grosseto.

PARZIALI: 16-9, 25-20; 44-35.