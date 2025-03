GROSSETO – Appuntamento importante con la ginnastica ritmica targata Uisp. Sabato 5 aprile è infatti in programma il quinto torneo Città di Grosseto: appuntamento nella palestra polivalente in via Mercurio, a partire dalle 10.30. La manifestazione è rivolta alle bambine che si affacciano per la prima volta a questo sport e sono alla loro prima esperienza con una gara.

E’ prevista la partecipazione di 76 giovani ginnaste delle categorie under 8, esordienti e allieve. Difenderanno i colori di Ginnastica Grifone, Artistica Grosseto e Polisportiva Barbanella Uno.