GROSSETO – Tutto esaurito per il concerto delle bande militari dell’esercito che si è tenuto giovedì 20 marzo al Teatro degli Industri di Grosseto.

Il concerto, dell’ensemble di fiati militari, è stato offerto alla cittadinanza dall’Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze armate (Pasfa), sezione di Grosseto, con in testa la sua presidente, Simona Mazzocchi, in occasione del 110º anniversario della costituzione del Pasfa in Italia.

Presenti le istituzioni locali, civili e militari, tra le quali il prefetto di Grosseto Paola Berardino, il presidente nazionale del Pasfa, Mariagiovanna Iommi e il colonnello Carlo Pasqui, capo di Stato maggiore del comando militare esercito Toscana, in rappresentanza del generale di Corpo d’armata Maurizio Riccò, comandante del comando Forze dell’operative nord di Padova.

“Tre le realtà musicali dell’Esercito italiano che si sono esibite all’unisono – dichiara il Pasfa -: la banda della Brigata paracadutisti “Folgore”, in collaborazione con la fanfara della brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e la fanfara del 11° Reggimento Bersaglieri che, insieme ad un alunno del liceo musicale “Bianciardi” di Grosseto, Gabriele Milani, che suonava la tromba e ad una socia del Pasfa, la soprano Liana Panarella, hanno dato vita ad uno spettacolo musicale che ha riscosso gli applausi di tutti i presenti”.

“Le piccole difficoltà organizzative incontrate, sono state brillantemente superate grazie alla direzione artistica del concerto affidata al tenente colonnello Livio Termite dell’Esercito e al Maestro Gloria Mazzi, dell’associazione Agimus di Grosseto, che ha messo anche a disposizione tutta la sua competenza, esperienza e professionalità nel presentare l’evento. I maestri, il sergente maggiore capo Francesco Tarantin0 e il sergente maggiore Cosimo Taurisano, che hanno diretto il concerto alternandosi tra esecuzione e direzione, hanno messo in scena un programma musicale dove il filo conduttore della serata è stato l’amicizia e il valore del donarsi in maniera disinteressata per il prossimo, opera che l’associazione Pasfa compie quotidianamente per le famiglie di tutti i militari”.

Valori e sentimenti, questi, messi in evidenza con la musica soprattutto con l’esecuzione della marcia Iuncti (strettamente legati) scritta dal Maestro Marco Somadossi, dell’intermezzo dall’ “Amico Fritz” del grande compositore toscano Pietro Mascagni e del medley sulle colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill.

“In un’epoca in cui i legami umani sono messi a dura prova – conclude il Pasfa -, questo concerto è stato un invito a celebrare e coltivare questo valore unico per il genere umano. Si ringrazia l’Amministrazione comunale di Grosseto per il suo patrocinio e tutti gli amici che ci hanno sostenuto per la positiva riuscita dell’evento”.