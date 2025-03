GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: Santa Lea di Roma

Santa Lea visse nel IV secolo a Roma. Dopo la morte del marito, rinunciò agli agi della sua condizione sociale per dedicarsi a una vita di preghiera e carità. Divenne guida di un gruppo di vergini consacrate, distinguendosi per umiltà e dedizione. San Girolamo la lodò per le sue virtù in una delle sue epistole.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 6:17

Tramonto: 18:27

Nati oggi:

Nino Manfredi (1921 – 2004): Attore e regista italiano, uno dei principali interpreti della commedia all’italiana.

Antoon van Dyck (1599 – 1641): Pittore fiammingo, celebre per i suoi ritratti e per l'influenza sul ritratto inglese.

William Shatner (1931): Attore canadese, noto per il ruolo del Capitano Kirk nella serie "Star Trek".

George Benson (1943): Cantante e chitarrista statunitense, vincitore di numerosi Grammy Awards.

Reese Witherspoon (1976): Attrice e produttrice statunitense, premiata con l'Oscar per "Quando l'amore brucia l'anima".

Accadde oggi:

1312 : Papa Clemente V decreta la soppressione dell’Ordine dei Templari con la bolla “Vox in excelso”.

1450 : Francesco Sforza entra a Milano, consolidando la sua signoria sulla città.

1963: Esce "Please Please Me", il primo album dei Beatles, segnando l'inizio della loro carriera discografica.

Curiosità sulla Maremma:

Il borgo di Pitigliano: la “Piccola Gerusalemme”

Pitigliano, situato su una rupe tufacea, è noto come la “Piccola Gerusalemme” per la storica presenza di una comunità ebraica. Il borgo offre un affascinante intreccio di vicoli, architetture medievali e rinascimentali. Tra le attrazioni principali vi sono l’Acquedotto Mediceo, il Palazzo Orsini e la Sinagoga del XVI secolo. Le vie del centro storico, scavate nel tufo, raccontano secoli di storia e tradizioni, rendendo Pitigliano una meta imperdibile per chi visita la Maremma.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.