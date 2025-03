ARGENTARIO – Spettacolo, folklore e agonismo all’Argentario con la seconda tappa degli Internazionali Italia Series, circuito internazionale di mountain bike cross country organizzato da CM Outdoor Events sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e dell’Unione Ciclistica Internazionale. A brillare in terra maremmana è la canadese Emilly Johnston del team Scott – Sram, che si aggiudica la vittoria in solitaria, tagliando il traguardo dell’Argentario per prima con un distacco di 3’39” su Adela Holubova (Rouvy), seconda, e 4’16” da Lucia Bramati (Trinx Factory Team), terza. Dopo aver espresso pochi giorni fa la sua soddisfazione nel gareggiare in Italia per la forte concorrenza e i percorsi stimolanti, Johnston ha dimostrato di essere in ottima forma e pronta ad affrontare la stagione di Coppa del Mondo alle porte. Nicole Pesse, unica atleta a restare fin da subito alle calcagna della vincitrice della tappa odierna, nel corso del quarto giro ha subito un problema tecnico che le ha fatto perdere diverse posizioni e a terminare quinta. “La mia strategia per oggi era quella di restare davanti fin dall’inizio, visto che il tracciato era scivoloso – ha detto Johnston dopo aver tagliato il traguardo – Sono riuscita a imporre il mio ritmo ed è andata molto bene. È stata una gara divertente su un percorso molto tecnico. Sono felicissima di aver ottenuto questa vittoria”.

Nella categoria Under 23, vittoria di Lucia Bramati nella gara femminile, a conferma della forma già mostrata a San Zeno. Dietro di lei Beatrice Fontana (Lee Cougan Banca Prealpi SanBiagio) conquista il secondo posto, mentre Giulia Rinaldoni (BRAVI Platforms Team) si piazza al terzo. L’atleta della Trinx Factory Team non solo ha imposto il suo ritmo fin dal giro di lancio lasciando ben poche possibilità alle avversarie di ostacolarla nella sua corsa verso la vittoria, ma la sua performance le consente anche di indossare la maglia di leader della classifica generale Open e U23. “Oggi è stata durissima, ho fatto una corsa regolare fino all’ultimo giro, quando le forze sono venute a mancare – ha commentato Bramati – Ho cercato di tenere duro, ho perso una posizione, ma comunque sono abbastanza contenta di essere riuscita a portare a casa un podio in una giornata del genere. Per questa stagione mi sono posta l’obiettivo di conquistare la maglia della classifica generale, adesso cercherò di tenerla il più a lungo possibile. Sono contenta di questo risultato”.