CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A seguito del via libero definitivo da parte della Conferenza paesaggistica, il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato il Puad, Piano di utilizzo delle aree demaniali.

«Un atto estremamente importante per il nostro territorio – ha evidenziato il vicesindaco Federico Mazzarello –. Il primo presentato da un’amministrazione castiglionese, che portiamo in approvazione dopo aver ricevuto il parere favorevole dalla Conferenza paesaggistica con tutti gli enti, Regione e Soprintendenza in primis, che hanno appurato il buon lavoro svolto dai nostri uffici. È stato un lavoro lungo quello svolto dagli Uffici Pianificazione, Demanio e Avvocatura, coordinato dall’architetto esterno Stefano Giommoni, che ci ha consentito di produrre uno strumento urbanistico che andrà a regolare e pianificare le attività sugli arenili e sulla nostra costa. Il mio ringraziamento va agli uffici, alla maggioranza e all’opposizione per la partecipazione assidua agli incontri».

«Esprimo grande soddisfazione per questo risultato raggiunto – aggiunge la sindaca Elena Nappi –. L’approvazione del Piano della Costa rappresenta un’anticipazione del lavoro che stiamo portando avanti nella redazione dei nuovi Strumenti urbanistici, il Piano strutturale e il Piano operativo, che confidiamo di poter portare presto in approvazione. Stiamo anche lavorando al primo Piano regolatore portuale. Quello di approvare i nuovi strumenti urbanistici da realizzare durante il nostro mandato è uno dei principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento».

Il lavoro che ha portato all’approvazione del Puad è iniziato con la ricognizione e il monitoraggio della situazione esistente, il riordino delle carte e dei documenti catastali e demaniali, il censimento di tutti gli accessi pubblici al mare, l’individuazione come infrastrutture permanenti delle aree di sosta presenti lungo il litorale, la realizzazione di tre nuove spiagge, due per animali d’affezione e una per portatori di handicap.

«La nostra volontà – conclude Mazzarello – mirava essenzialmente alla conservazione dei caratteri ambientali e paesaggistici del litorale, abbiamo compiuto un riordino delle superfici degli arenili sottoposti all’uso libero, siamo andati a cartografare tutti gli accessi liberi, abbiamo puntato molto sulla riqualificazione dell’esistente non rilasciando nuove concessioni a stabilimenti balneari ma dando l’opportunità a chi è già sul territorio di fare nuovi investimenti. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità di fruizione e sicurezza delle nostre spiagge per residenti e turisti. Siamo certi di aver fatto un lavoro che risponde alle esigenze del nostro territorio, e crediamo che questo possa dare buoni frutti e grandi risultati».