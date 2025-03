GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto va a caccia della quarta vittoria consecutiva nel campionato di divisione regionale 1 domenica pomeriggio, alle 18 al Palasport di via Austria, affrontando il fanalino di coda Maginot Siena. Coach Marco Santolamazza dovrà fare purtroppo a meno di uno dei giocatori di maggiore esperienza, Davide Liberati squalificato ingiustamente per tre giornate dopo essere stato espulso nella vittoriosa trasferta contro i Jokers Legnaia. Il tecnico grossetano avrà in panchina Jacopo Biagetti e Edoardo Furi, che saranno però a mezzo servizio per l’infortunio che li ha colpiti nelle scorse settimane. La Gea, chiamata a misurarsi con una formazione di under 19, è la logica favorita di questo incontro, ma guai a sottovalutare i senesi, per evitare una brutta figuraccia.

Il quintetto bianco rosso nelle ultime settimane sembra aver ritrovato la giusta determinazione e la concentrazione che hanno permesso di recuperare anche alcune posizione in classifica. Furi compagni si trovano attualmente al quinto posto, in coabitazione con altre quattro formazioni, e quindi dovranno mettere qualche altro punto in tasca per essere sicuri di partecipare ai playoff.

“Dobbiamo far valere la nostra maggiore esperienza – sottolinea coach Marco Santolamazza – non pensando però di essere più forti del Siena. Per continuare la striscia di vittorie serve l’approccio mentale e la determinazione vista nelle ultime settimane”.

I convocati: Jacopo Biagetti, Lorenzo Scurti, Alberto Mazzei, Mirko Mari, Tommaso Ense, Max Mezzani, Federico Baccheschi, Alessandro Pepi, Giacomo Naldi.

La classifica: Virtus Certaldo 44 punti; Asciano 40; Valbisenzio 34; Poggibonsi 28; Monteroni, Montespertoli, Galli San Giovanni, Laurenziana e Gea Grosseto 26; Ms Synergy S. Giovanni 24; Sestese 22; Valdelsa, Calenzano 20; Jokers Legnaia 12; Maginot Siena e Union Basket Campi Bisenzio 4.