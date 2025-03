GROSSETO – Riparte dalla penultima Flaminia Civitacastellana il campionato del Grosseto calcio, dopo la sosta per la Viareggio Cup (foto d’archivio di Paolo Orlando). Biancorossi finalmente tutti disponibili per una sfida facile sulla carta ma da non sottovalutare sul campo, contro un avversario dall’attacco imprevedibile e da affrontare con attenzione e cattiveria agonistica.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Turiddu-Madami di Civitacastellana.

Il programma e gli arbitri della 28esima giornata del girone E:

Fezzanese-Ostia Mare (Cipriano di Torino)

Figline-Ghiviborgo Vds (Montefiori di Ravenna)

Flaminia Civitacastellana-Grosseto (Cavacini di Lanciano)

Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi (Milone di Barcellona di Pozzo di Gotto)

Fulgens Foligno-Siena (Riahi di Lovere)

Livorno-Poggibonsi (Grieco di Ascoli Piceno)

Sangiovannese-Orvietana (Iheukwumere di L’Aquila)

Sporting Trestina-San Donato Tavarnelle (Petraglione di Termoli)

Terranuova Traiana-Seravezza Pozzi (Rago di Moliterno)

La classifica:

Livorno 63 punti; Fylgens Foligno 49; Seravezza 48; Siena 44; Grosseto 43; Ghiviborgo 41; Poggibonsi, Orvietana 36; Follonica Gavorrano 35; Ostiamare, San Donato Tavarnelle 34; Figline, Aquila Montevarchi, Sangiovannese 32; Terranuova Traiana 29; Sporting Triestina 27; Flaminia Civitacastellana 26; Fezzanese 22