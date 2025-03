FOLLONICA – Appuntamento importante per il circolo follonichese di Fratelli d’Italia: si è tenuto oggi, sabato 22 marzo nella sala Tirreno, il congresso del partito durante il quale sono stati eletti il coordinatore e gli altri dieci membri del direttivo.

«Fratelli d’Italia si trova in un momento importante, dopo la vittoria storica a Follonica – ha esordito il presidente provinciale di Fdi Luca Minucci -. Sia coloro che ricoprono il ruolo di eletti sia coloro che saranno chiamati a rappresentare il partito con ruoli dirigenziali sappiano qual è il peso di questa responsabilità, quello di essere all’altezza del nome che portiamo e del lavoro che sta facendo il nostro presidente a livello nazionale. Mi auguro che da oggi prosegua il percorso di radicamento del nostro partito. Le sfide non mancheranno nel prossimo futuro e avremo tanti stimoli per andare avanti».

«Grazie a questa splendida comunità umana: di questo si tratta, di una comunità umana che ha fatto un miracolo a Follonica – ha proseguito Fabrizio Rossi, deputato di Fdi –. Questo è il motivo che ci spinge ad essere uniti tutti i giorni, in un rapporto costante. È bello ricordare anche i momenti difficili in cui c’era da costruire una coalizione, tra i bisticci e le accuse che la sinistra in tutta Italia riesce a mettere in campo quando c’è una campagna elettorale. Abbiamo contrapposto a questo la nostra proposta e continueremo con costanza e con impegno a fare il nostro lavoro».

Tutti i nomi

Il congresso è stato unitario, con la candidatura a coordinatore del solo Agostino Ottaviani. Una conferma che testimonia la stima degli iscritti per il lavoro svolto in questi anni. Oltre che per il suo ruolo in Fdi Ottaviani è conosciuto in città anche per il suo impegno nel mondo del commercio: «Ringrazio di cuore tutti gli iscritti per aver riposto la loro fiducia nel mio operato riconfermandomi alla guida del partito follonichese – ha commentato Ottaviani. – Ringrazio Alessandra Mastri Flamini, che da oggi sarà al mio fianco nel sostenere le nostre iniziative politiche. Il nostro partito in questi ultimi anni è cresciuto esponenzialmente a Follonica. Adesso siamo alla guida del comune, con un vicesindaco, un assessore e ben quattro consiglieri comunali. Un traguardo davvero impensabile fino a pochi anni fa”.

Nel direttivo lo affiancano il vicecoordinatore Alessandra Mastri Flamini ed Emanuele Sacripanti, Rita Rosolaccio, Loredana Polizzi, Giacomo Mugnaini, Franco Filippini, Graziella Ariganello, Marco Rodriguez, Cristian Fontani, Francesco Putignano.

«Ringrazio Agostino Ottaviani per le parole di stima espresse nei miei confronti, ringrazio per la fiducia accordatami tutti gli iscritti – ha commentato Alessandra Mastri Flamini, che è anche vicecoordinatore provinciale e responsabile zona nord di Fdi –. Il nostro congresso rappresenta un momento storico per il nostro territorio. Abbiamo il numero di iscritti più elevato tra tutti i partiti del comune di Follonica. Questo sicuramente rappresenta un segnale importante e forte, significa che stiamo lavorando bene e che la città apprezza il nostro lavoro. Tutto questo deve essere per il nostro partito non un punto di arrivo, ma di partenza per fare il bene di Follonica e dei suoi cittadini».

Gli ospiti della coalizione

Tra gli ospiti intervenuti prima del congresso anche gli alleati dei partiti di centrodestra e delle civiche: Andrea Maule, commissario provinciale della Lega, Charlie Lynn, coordinatore comunale di Forza Italia, Carla Fabbri, vicecoordinatrice di Prima Follonica, gli assessori Eleonora Goti, Stefano Boscaglia, Giorgio Poggetti, oltre al sindaco Buoncristiani, che ha sottolineato l’importanza di una coalizione forte capace di superare le difficoltà.

«In un anno di cose ne abbiamo fatte tante, abbiamo portato a casa un risultato importante – ha detto Matteo Buoncristiani -. Devo dire che questo progetto è partito proprio dagli amici di Fratelli d’Italia: ora dobbiamo correre tutti insieme, uniti e dialogando per arrivare al 2029 ancora più forti di come siamo oggi. Amministrare una città come Follonica non è facile, ma sono convinto che dialogando e senza creare personalismi possiamo riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi. Presto ci saranno le elezioni regionali e, come successo a Follonica, penso ci siano tutti i presupposti per ottenere delle vittorie. Ci sono tutti i requisiti fondamentali per fare un ottimo lavoro».

Nella galleria alcuni momenti del congresso grazie agli scatti di Giorgio Paggetti.