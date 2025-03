FOLLONICA – Non ha potuto spiegare il motivo del suo gesto, l’uomo che questa mattina è stato fermato dai Carabinieri di Follonica, dopo aver danneggiato il Postamat e delle auto parcheggiate.

L’allarme è scattato in mattinata quando un passante ha notato un uomo scatenarsi contro tre auto delle Poste Italiane in via Golino.

L’uomo di origine straniere con un grosso sasso si è scatenato contro il Postamat e tre auto parcheggiate.

Il testimone ha chiamato il 112 e l’intervento dei carabinieri ha consentito di rintracciare e denunciare il responsabile.