GROSSETO – Il programma della ventitreesima giornata del massimo campionato di hockey pista si chiude domenica alle 18 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) al Pala Dante con il faccia a faccia tra Trissino e Circolo Pattinatori Grosseto 1951 (nella foto di Manuel Urracci, un duello tra Andrea Fantozzi e Alberto Cabiddu). La formazione veneta sta dominando la regular season con undici punti di vantaggio sulla seconda e nello scorso fine settimana ha alzato al cielo la terza Coppa Italia. I ragazzi Massimo Mariotti iniziano un ciclo terribile che nelle due prossime settimane li metterà di fronte a Lodi e Forte dei Marmi, ma nei prossimi 150 minuti cercheranno di muovere la classifica per affrontare con una maggiore tranquillità la trasferta finale di Novara. I biancorossi, che hanno messo insieme 23 punti, occupano il decimo posto, l’ultimo disponibile per partecipare ai preliminari playoff, un obiettivo renderebbe estremamente positiva una stagione iniziata con il traguardo della salvezza.

Trissino e Grosseto si affrontano per la terza volta in questa annata: i veneti hanno vinto sia in via Mercurio nel girone d’andata (4-2) che in casa loro nei quarti di Coppa Italia (5-2), ma dopo aver venduta cara la pelle e aver chiuso il primo tempo, arrendendosi solo nella ripresa, dopo aver fatto tremare i polsi ai campioni vicentini.

“Daremo il massimo anche in questa occasione – dice coach Mariotti – per mostrare il nostro carattere, la voglia di chiudere in bellezza. La salvezza è a un passo, ma dobbiamo continuare per evitare la trappola dei playout”.

La trasferta a Trissino, non si apre purtroppo con i migliori auspici: in settimana Gaston “Tonchi” De Oro si è fermato per un problema all’adduttore ed è stato a riposo due giorni, come consigliato dal medico sociale Gianni Baldi, ma l’intenzione di Mariotti sarebbe quella di tenerlo a riposo per evitare di peggiorare la situazione in vista di un finale di stagione nel quale servirà la sua esperienza.

Domenica non ci sarà nemmeno Gabriel Cairo, ancora in convalescenza a Barcellona: “Martedì prossimo – spiega il suo allenatore – effettuerà l’ultima visita di controllo per il mignolo sinistro. Si è già rimesso i pattini, ma non ha ripreso a tirare. Lo aspettiamo il prima possibile. La sua velocità può darci una mano in un momento nel quale siamo con i giocatori contati”.

Mariotti ufficializzerà la liste dei convocati solo all’ultimo. De Oro sarà sicuramente in panchina, mentre si dovrà decidere chi lasciare a casa dei giovani Giabbani e Giusti, visto che domenica alle 18, sulla pista di via Mercurio, è prevista la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B tra Circolo Pattinatori e Forte dei Marmi. Il quintetto di Zanobi e Minchella vuole vendicare la pesantissima sconfitta di Camaiore e vuole presentarsi in campo con un organico competitivo, che nelle ultime settimane è privo del portiere Mattia Marinoni, ma anche del bomber Marco Bianchi. In base alle assenze nel roster di B, quindi, Mariotti deciderà chi portare nella tana della regina Trissino.