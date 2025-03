GROSSETO – I tempi della scuola non si scordano mai, neanche dopo decenni dal diploma. Un traguardo che spesso gli ex studenti scelgono di celebrare. Come? Quasi sempre con una bella cena di classe.

È così che la quinta B Itis di Grosseto, a ben 36 anni dalla maturità, si è ritrovata a cena. Niente banchi di scuola, ma una bella tavola dietro cui ricordare i momenti passati in classe.

“Da subito è stato tutto come se il tempo non fosse mai passato – commentano i partecipanti -. Abbiamo deciso di darci appuntamento di nuovo al 12 giugno”.