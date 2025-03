GROSSETO – Dalla Guardia di finanza un’iniziativa di solidarietà per il bene dei pazienti. Questa mattina, all’ospedale Misericordia di Grosseto, il comandante provinciale della Guardia di finanza Nicola Piccinni ha consegnato alla dottoressa Susanna Falorni, primaria del reparto Pediatria e Neonatologia, uno schermo led da 55 pollici che sarà utilizzato per indirizzare i genitori dei piccoli pazienti all’interno della struttura.

La donazione rappresenta l’epilogo di una raccolta straordinaria di fondi tenutasi nel corso di un evento benefico organizzato in occasione delle festività legate al Carnevale. L’iniziativa solidale, promossa dal Corpo in collaborazione con “Finanzia e Friends”, associazione attiva nel sociale composta da appartenenti alle Forze armate e al Comparto Sicurezza, ha visto la partecipazione di numerosi bambini in maschera che, intrattenuti da un’animatrice la cui presenza è stata offerta dall’ “Associazione donatori midollo osseo”, ente cui sono state destinate parte delle finanze raccolte, hanno avuto modo di divertirsi nell’ampio salone d’onore del Comando provinciale della Guardia di finanza di Grosseto che, per l’occasione, li ha eccezionalmente accolti insieme alle loro famiglie.

“L’iniziativa – dichiara il colonnello Nicola Piccinni – testimonia, ancora una volta, la spiccata attenzione che le Fiamme Gialle maremmane rivolgono al perseguimento dei più ampi fini sociali, ponendosi al servizio della collettività non solo mediante le quotidiane attività istituzionali, bensì anche attraverso tangibili gesti di solidarietà”.

“È sempre un piacere quando si rinnovano collaborazioni come quella fra la Guardia di finanza, il gruppo Finanzia e Friends e il nostro reparto – dichiara Susanna Falorni, direttrice della Uoc Pediatria dell’ospedale di Grosseto -. A nome di tutto lo staff esprimo soddisfazione per questo nuovo gesto di solidarietà che andrà a beneficio dell’assistenza e quindi renderà ancora migliori le cure offerte ai piccoli pazienti”.

“La Guardia di finanza – conclude Piccinni – è sempre vicina ai cittadini, anche attraverso la realizzazione di iniziative benefiche che rafforzano la coesione sociale mediante la condivisione dei valori fondanti del Corpo”.