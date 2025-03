GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 21 marzo

CAPALBIO

Fino al 23-3-2025 – Nuovo cinema Tirreno: ecco la programmazione dei prossimi due weekend

FOLLONICA

Fino al 23-3-2025 – Piazze d’Europa: torna la fiera del gusto. Tra le novità le empanadas e gli infusi di erbe piemontesi. IL PROGRAMMA

GAVORRANO

21-3-2025 – “La ballata delle frontiere”: alla biblioteca “Maestrini” si parla dei conflitti del Novecento

GROSSETO

21-3-2025 – Piante carnivore e come coltivarle: se ne parla alla libreria Qb

21-3-2025 – “Respiri di Bellezza”: danza ed arte si incontrano alle Clarisse

Fino al 22-3-2025 – Arte e solidarietà: nell’auditorium del Misericordia la mostra di Umberto Tripodi

Fino al 30-3-2025 – “Casualmente emozionabile”: Mario Madiai in mostra al Polo Le Clarisse

MANCIANO

Fino al 13-4-2025 – Vicinanza, bellezza, speranza: al Polo Aldi la mostra fotografica “In Tema di emozioni. Arte e sostenibilità”

MASSA MARITTIMA

Fino al 23-3-2025 – “Tau”: alla Galleria Spaziografico la nuova mostra ispirata a San Francesco

SORANO

Fino al 30-3-2025 – Dalla fortezza Orsini ai musei: fine settimana alla scoperta di Sorano. Gli orari di apertura

SABATO 22 marzo

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

22-3-2025 – “La cosa che non c’è”: nuovo appuntamento in biblioteca con la rassegna “Favole e Sogni”

CINIGIANO

22-3-2025 – Cinigiano si prepara a una notte di musica e ricordi: la Tribù Nomade con Daniele Campani sul palco

FOLLONICA

22-3-2025 – “Letteratura a teatro”: nuovo appuntamento con Giacomo Moscato e la Divina Commedia

GROSSETO

22-3-2025 – “Libri di pietra”: alla scoperta della storia di Grosseto. Visita guidata con un archeologo

22-3-2025 – Gran finale per la “Ludoteca itinerante” alla Sala Eden

22-3-2025 – “Tango Libre”: il fascino della musica argentina protagonista al Teatro degli Industri

22-3-2025 – Da Chopin a Scriabin: alle Clarisse il concerto della pianista lettone Katrina Suroveca

22-3-2025 – “Puliamo insieme la città”, al via l’iniziativa per rendere più vivibili gli spazi urbani: «Tutti invitati»

Fino al 30-3-2025 – “Casualmente emozionabile”: Mario Madiai in mostra al Polo Le Clarisse

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

ROCCASTRADA

22-3-2025 – “Fino all’ultima risata”: al via la stagione teatrale di Ribolla. Si parte con “Rumori fuori scena”

SORANO

DOMENICA 23 marzo

CAPALBIO

FOLLONICA

23-3-2025 – “Non solo con gli occhi”: la fotografa Stefania Adami ospite del Fotoclub Follonica

Fino al 23-3-2025 – La musica protagonista a Follonica: torna la 16esima edizione del “Mantovani guitar festival”

GROSSETO

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

23-3-2025 – Musica, divertimento e solidarietà: La Farfalla organizza lo spettacolo “C’era una volta il Festival”

SORANO

Fino al 30-3-2025 – Dalla fortezza Orsini ai musei: fine settimana alla scoperta di Sorano. Gli orari di apertura