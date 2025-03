GROSSETO – Torna il progetto “Over to over”, finanziato tramite il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno, promosso da Comune di Grosseto e Prefettura e realizzato da Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est ed attuato dalla società Simurg Ricerche.

Un’iniziativa, giunta ormai alla quarta edizione, pensata per contrastare le truffe alle persone anziane, attraverso attività di sensibilizzazione e, al contempo, raccogliere dati per monitorare un fenomeno molto diffuso, caratterizzato sempre da nuove modalità di tentativi di raggiro, che fanno ricorso, spesso, anche alle nuove tecnologie.

“Siamo fieri di rinnovare il nostro impegno con il progetto ‘Over to over’, che si conferma un’iniziativa fondamentale per la tutela e il supporto della popolazione più anziana – dichiarano il sindaco e presidente del Coeso Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano –. Grazie alla sinergia tra istituzioni e realtà del territorio, possiamo continuare a offrire strumenti concreti per prevenire situazioni di rischio e rafforzare la rete di protezione per i nostri cittadini più vulnerabili. La sensibilizzazione e la formazione restano elementi chiave per garantire sicurezza e benessere nella nostra comunità, ed è nostro dovere proseguire su questa strada con determinazione e responsabilità”.

Il fenomeno delle truffe, oltre a creare difficoltà economiche alle famiglie interessate, determina spesso ricadute psicologiche nelle persone coinvolte, che hanno remore anche a denunciare l’accaduto. Ma la segnalazione alle forze dell’ordine è fondamentale, non solo per sventare i tentativi di truffa, ma anche per monitorare le tipologie di raggiri più frequenti e poter portare avanti, quindi, azioni capillari di informazione.

I risultati dell’indagine condotta nel 2024 confermano la grande estensione del fenomeno delle truffe e l’elevato numero di persone anziane che, ogni anno, ne rimangono vittima. Più della metà delle persone intervistate ha dichiarato di aver subito nel corso degli ultimi anni uno o più tentativi di truffa: si stima che le vittime nel territorio grossetano siano circa 11mila 500, ben oltre le denunce ufficiali. Le truffe online sono in forte ascesa e sono state segnalate dal 12,3% degli intervistati, con quasi 6 punti percentuali in più rispetto al 2023. Crescono anche le truffe sentimentali, che rappresentano il 4,2% delle segnalazioni. Le visite di falsi incaricati calano ulteriormente (dal 7% al 6%), mentre cresce leggermente l’attivazione non richiesta di servizi telefonici (19%). Quasi il 40% delle truffe provoca danni concreti, con percentuali più alte per i furti (80%) e più basse per le visite di falsi incaricati (9%). Dalla ricerca emerge anche che migliora la propensione a denunciare: vengono segnalate il 44% per le truffe tentate (+6% rispetto al 2023) e l’84% per quelle riuscite (+6%).

Dal punto di vista dell’impatto dei tentativi o delle truffe andate a buon segno, il 20% degli intervistati ha riportato conseguenze emotive o psicologiche, tra cui ansia (14%), senso di colpa (10%) e difficoltà a dormire (6%). Inoltre, il 22% degli intervistati dichiara di aver modificato il rapporto con gli altri, generando diffidenza nel 68% degli intervistati e paura nel 22%. Dall’indagine emerge anche una buona conoscenza del progetto “Over to over”: il 30% degli intervistati, infatti, dichiara di aver avuto informazioni sull’iniziativa.

Gli obiettivi di “Over to over” sono quindi quelli di sensibilizzare e informare la comunità grossetana sul tema della truffa agli anziani, anche attraverso una serie di incontri pubblici, che prenderanno avvio il 26 marzo prossimo, alle 17.30, nell’Aula Magna del Polo universitario grossetano, e favorire il radicarsi di reti formali e informali di supporto alla popolazione anziana al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio.

Intanto, è già possibile compilare un questionario anonimo a questo link: https://bit.ly/noalletruffegrosseto2025 per contribuire alla raccolta dei dati.