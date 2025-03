GROSSETO – Il prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 marzo, la Maremma sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e temperature in lieve calo.​

Sabato 22 marzo: Piogge diffuse e temperature in diminuzione

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con piogge diffuse e locali rovesci. I fenomeni potrebbero risultare persistenti, in particolare nelle zone nord-occidentali della provincia. Le temperature massime subiranno un leggero calo, con valori che si attesteranno intorno ai 15-16°C. I venti soffieranno da sud-est (Scirocco), moderati con rinforzi fino a forti lungo la costa e sull’Arcipelago. I mari saranno mossi o molto mossi. ​

Domenica 23 marzo: Persistenza delle piogge con tendenza al miglioramento

Domenica si prevede una situazione simile, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge diffuse, più frequenti nelle zone nord-occidentali. Tuttavia, è atteso un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime che potranno raggiungere i 17-18°C. I venti di Scirocco saranno moderati lungo la costa, mentre i mari resteranno mossi. ​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, comune per comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo