GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Nicola di Flüe

San Nicola di Flüe nacque nel 1417 nel cantone di Obvaldo, in Svizzera. Dopo una giovinezza dedicata alla famiglia e al servizio pubblico come membro del consiglio cantonale e giudice, all’età di 50 anni decise di ritirarsi a vita eremitica. È considerato il patrono della Svizzera e modello di vita contemplativa.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 6:18

Tramonto: 18:26

Nati oggi:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Compositore e musicista tedesco, uno dei più grandi geni della musica barocca.

(1685 – 1750): Compositore e musicista tedesco, uno dei più grandi geni della musica barocca. Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768 – 1830): Matematico e fisico francese, noto per la serie di Fourier e la trasformata di Fourier.

(1768 – 1830): Matematico e fisico francese, noto per la serie di Fourier e la trasformata di Fourier. Modest Petrovič Musorgskij (1839 – 1881): Compositore russo, membro del gruppo dei “Cinque”, noto per opere come “Quadri di un’esposizione”.

(1839 – 1881): Compositore russo, membro del gruppo dei “Cinque”, noto per opere come “Quadri di un’esposizione”. Alda Merini (1931 – 2009): Poetessa italiana, celebrata per la sua intensa produzione lirica e autobiografica.

(1931 – 2009): Poetessa italiana, celebrata per la sua intensa produzione lirica e autobiografica. Gary Oldman (1958): Attore e regista britannico, vincitore del premio Oscar per la sua interpretazione di Winston Churchill in “L’ora più buia”.

Accadde oggi:

1804 : In Francia, Napoleone Bonaparte promulga il “Code civil des Français”, noto come Codice Napoleonico, che influenzerà profondamente i sistemi giuridici di molti paesi.

: In Francia, Napoleone Bonaparte promulga il “Code civil des Français”, noto come Codice Napoleonico, che influenzerà profondamente i sistemi giuridici di molti paesi. 1960 : A Sharpeville, in Sudafrica, la polizia apre il fuoco su manifestanti pacifici che protestano contro l’apartheid, causando 69 morti. Questo evento porterà all’istituzione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale.

: A Sharpeville, in Sudafrica, la polizia apre il fuoco su manifestanti pacifici che protestano contro l’apartheid, causando 69 morti. Questo evento porterà all’istituzione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale. 2006: Twitter, la popolare piattaforma di microblogging, viene lanciata ufficialmente.

Curiosità sulla Maremma:

La leggenda del “Diavolino di Saturnia”

Nella Maremma grossetana, precisamente nel borgo di Saturnia, esiste una leggenda legata al “Diavolino di Saturnia”. Si narra che, in tempi antichi, un piccolo demone si aggirasse per le vie del paese, seminando paura tra gli abitanti. Questo essere malizioso era solito fare scherzi pesanti, causando disagi e tensioni. Un giorno, stanco delle sue malefatte, il parroco del paese decise di affrontarlo con la forza della fede. Armato di acqua benedetta e preghiere, riuscì a scacciare il diavolino, che scomparve in una nuvola di fumo, promettendo di non tornare mai più. Da allora, la tranquillità tornò a regnare a Saturnia, e la storia del diavolino divenne parte del folklore locale, ricordata ancora oggi nelle tradizioni popolari.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.