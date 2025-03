GROSSETO – “Ammontano a 4.128.000 euro i fondi del Pnrr stanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito riservati al Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e destinati ai comuni della provincia di Grosseto”. A dirlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, capogruppo in Commissione parlamentare infanzia e adolescenza.

“Il piano – spiega Rossi – è un’iniziativa finanziata con fondi del Pnrr-Next Generation EU, e dovrà servire per interventi di nuova costruzione di nuovi asili nido (fascia età 0-2 anni) o per riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido. Tutto questo servirà ad aumentare l’offerta di posti disponibili nei “nidi” della nostra provincia, a migliorare la qualità dei servizi educativi, ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi e migliorare la conciliazione tra vita familiare e lavorativa”.

“In provincia di Grosseto – prosegue il deputato di FdI – a beneficiarne saranno sette comuni: Massa Marittima, Gavorrano e Manciano con 576Mila euro ciascuno, Scansano, Caste del Piano, Scarlino, Castiglione della Pescaia e Cinigiano con 480Mila euro ciascuno, con 172 posti da attivare. Cifre, come vediamo, molto importanti per il nostro territorio”.

“La costruzione di nuovi asili nido, con particolare attenzione alle aree con maggiore carenza di servizi unita alla riqualificazione e adeguamento delle strutture esistenti, così da garantire spazi sicuri e accoglienti, rappresenta un’opportunità per le amministrazioni comunali di investire nell’educazione della prima infanzia, con benefici significativi per le famiglie e le nostre comunità. Ancora una volta il governo Meloni, tramite il ministero competente, pone al centro dell’attenzione la scuola e le fasce più deboli.”, conclude Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione parlamentare infanzia e adolescenza.