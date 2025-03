CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta impegnativa per la Blue Factor nel campionato di serie A2: dopo la pausa per la Coppa Italia, il Castiglione di Bracali riparte da Salerno affrontando il Campolongo Hospital, alle 20 con arbitro Francesco De Palma di Giovinazzo, per la quinta giornata di ritorno. Una sfida che nasconde delle insidie, non solo per le qualità dei giocatori campani di Massimo Giudice ma anche per il fattore ambientale, con la pista in parquet scuro del pala Tulimieri. Il quintetto castiglionese però non vuole fermarsi dopo aver conquistato la vetta della classifica. “A Salerno mi aspetto una partita difficile – ha detto Massimo Bracali nel presentare la gara – sono straconvinto che non sarà una passeggiata come è successo all’andata. Se non andiamo convinti ci complicheremo la vita. Dobbiamo scordarci le gare precedenti. Nel Salerno ci sono giocatori validi che sanno sfruttare benissimo i tiri da fermo. Noi andiamo per vincere consapevoli di poter far bene”. In Coppa Italia furono due vittorie: 10-1 all’andata a Salerno e 4-2 al ritorno al Casa Mora, con il successo in campionato per 9-3 sempre per il Castiglione.

In serie B i freschi campioni della Coppa Italia di Federico Paghi affrontano al Casa Mora, alle 18 arbitro Mario Trevisan di Viareggio, la Rotellistica Camaiore per la seconda giornata di ritorno. All’andata fu successo biancoceleste per 11-6.

Ferme le giovanili: l’Under 23 torna a giocare il 4 aprile a Viareggio contro il Cgc. L’under 17 scenderà in pista il 26 marzo al Casa Mora nel terzo turno dei playoff contro i Pumas Ancora Viareggio. Dopo il 10-2 della gara d’andata contro il Cp Grosseto, l’Under 15 giocherà sabato 29 marzo il ritorno al Casa Mora per le semifinali playoff.

Serie A2 girone B

1a giornata – Andata 7/8 dicembre – ritorno 15/2

Campolongo H. Salerno-Rotellistica Camaiore 1-2 – 2-8

Pumas Ancora Viareggio-Startit Prato 8-1 – 4-1

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 8-0 – 4-2

Sarzana-Iren Follonica 5-1 – 2-6

2a giornata – Andata 14/15 dic. – r. 22/2

Newco Roller Matera-Sarzana 11-4 – 6-7

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio 3-6 – 2-2

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-7 – 3-7

Iren Follonica-Campolongo H. Salerno 3-1 – 1-3

3a giornata – Andata 21 dicembre – r. 1/2 mar.

Newco Roller Matera-Iren Follonica 6-2 – 2-5

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 8-2 – 7-1

Sarzana-Startit Prato 9-7 – 1-2

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 1-3 – 5-2

4a giornata – Andata 4 gen. 2025 – r. 8/9 mar

Campolongo H. Salerno-Pumas Ancora Viareggio 0-4 – 0-6

IpV Viareggio-Sarzana 3-4 – 3-11

Startit Prato-Newco Roller Matera 3-10 – 1-7

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 8-4 – 1-6

5a giornata – Andata 11/12 gennaio – r. 22/23 mar

Newco Roller Matera-Spv Viareggio 10-2

Startit Prato-Iren Follonica 3-1

Blue Factor Castiglione-Campolongo H. Salerno 9-3

Sarzana-Rotellistica Camaiore 8-5

6a giornata – Andata 13/14/18 e 19 gen. r. 29/30 mar

Campolongo H. Salerno-Sarzana 8-4

Spv Viareggio-Startit Prato 5-4

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera 3-2

Iren Follonica-Pumas Ancora Viareggio 2-4

7a giornata – Andata 25/26 gennaio – r. 5/6 aprile

Spv Viareggio-Iren Follonica 2-0

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 4-6

Startit Prato-Rotellistica Camaiore 3-8

Newco Roller Matera-Campolongo H. Salerno 4-1

8a giornata – Andata 1 febbraio – r. 12/13 aprile

Campolongo H. Salerno-Startit Prato 3-2

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 9-0

Pumas Ancora Viareggio-Sarzana 5-3

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-2

9a giornata – Andata 8/9 febbraio – r. 26 aprile

Newco Roller Matera-Pumas Ancora Viareggio 5-4

Spv Viareggio-Campolongo H. Salerno 6-2

Sarzana-Blue Factor Castiglione 3-4

Iren Follonica-Rotellistica Camaiore 2-5

Classifica

Castiglione (12) 30 punti; Pumas A. Viareggio (12) 28; Rotellistica Camaiore (11), Roller Matera (12) 24; Sarzana (11) 18; Spv Viareggio (10) 10; Roller Salerno (11) 9; Prato (12) 6; Follonica (11) 3

Serie B girone E

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2 – 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7 – 2/4

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2 – 4-4

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 13-3 – 4-13

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 6-5

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi 4-15

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-2

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 4-4

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio 4-4

Spv Viareggio-Cp Grosseto 5-6

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio 11-0

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione 3-18

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-7

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio 6-7

Classifica

Hc Castiglione (8) 22 punti; Forte dei Marmi (7) 19; Pumas Viareggio (7) 15; Rotellistica Camaiore (8) 12; Cp Grosseto (8) 9; Cgc Viareggio (8), Spv Viareggio (8) 5; Prato (8) 2