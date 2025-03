MARSALA (TP) – Si è aperto oggi a Marsala, in Sicilia, la seconda edizione di Glocal Sud, il festival del giornalismo digitale che dopo le tante edizione del format originario di Varese si è spostato per questo appuntamento di primavera in Sicilia.

«Glocal Sud 2025 – spiegano gli organizzatori tra cui l’Anso (Associazione nazionale della stampa online) e Tp24, quotidiano online della provincia di Trapani – è il punto di incontro tra giornalismo, innovazione e territorio. Un evento che porta a confronto esperti, reporter e cittadini per raccontare il Sud attraverso nuove prospettive, approfondire il ruolo dell’informazione locale nell’era digitale e valorizzare le storie che fanno la differenza. Un’occasione per riflettere sul futuro del giornalismo e sulla forza della narrazione locale in un mondo sempre più connesso».

A questa edizione è presente anche Il Giunco, unica testata giornalistica toscana presente, alla manifestazione. «Si tratta di un momento di confronto e di crescita – spiega il direttore Daniele Reali – per chi come noi, ogni giorno, racconta il territorio utilizzando tutte le opportunità offerte dal digitale. Un modo per guardare al futuro e avvicinare anche la Maremma ad altre realtà di rilievo dell’informazione».

Tra giorni di iniziative ed eventi formativi dedicati ai temi di oggi e di domani del mondo dell’informazione come la disinformazione, la giustizia riparativa, l’intelligenza artificiale applicata al giornalismo e il racconto dello sport oltre il tifo. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con la partecipazione di importanti firme del giornalismo, accademici ed esperti di comunicazione.