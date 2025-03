FOLLONICA – Più decoro nel centro della città grazie al nuovo Regolamento di Polizia urbana, su cui sta lavorando la commissione consiliare competente.

“In attesa del passaggio in Consiglio comunale e andando nella direzione di una maggiore tutela delle principali strade che compongono il cuore cittadino – dicono dal Comune -, l’amministrazione follonichese ha deciso – con una delibera di giunta – di istituire il regime di salvaguardia (di fatto si congela la situazione esistente) relativo a specifiche tipologie di attività, cioè sale giochi e centri scommesse, internet point, money transfer, money change, compro oro, macellerie e pollerie, commercio di vicinato di frutta e verdura, laboratori di friggitoria con annesso punto vendita, laboratori artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari etnici, attività che vendono materiale erotico o pornografico, lavanderie self service, commercio di vicinato tramite fondi con distributori self service, sia alimentari che non alimentari”.

“Le vie interessate dal provvedimento sono il tratto pedonale di via Roma, comprese le contermini via Martiri della Niccioleta, via Amorotti, tratto di via Colombo angolo via Roma e via Parri. Il provvedimento riguarda solo le istanze e segnalazioni presentate successivamente alla data di eseguibilità della delibera e comunque fino alla data del 16 maggio, anche in assenza dell’approvazione del Regolamento”.

“In attesa del nuovo Regolamento di Polizia urbana – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e gli assessori alla sicurezza Giorgio Poggetti e al commercio Stefano Boscaglia – abbiamo approvato in giunta un primo atto per la salvaguardia del decoro e della sicurezza del centro, che mantiene la situazione esistente per quanto riguarda alcune attività in questa fase transitoria. L’obiettivo è evitare che nelle vie principali si creino situazioni di incuria, scarso decoro o scarsa sicurezza, aspetto che sarà portato avanti con il Regolamento di Polizia urbana, oggi in fase di redazione”.