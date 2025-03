BAGNO DI GAVORRANO – Al rientro dalla pausa torna in campo il Follonica Gavorrano contro l’Aquila Montevarchi. I biancorossoblù scenderanno in campo domenica 23 marzo alle 14,30 – l’ultima gara a quell’ora, poi si tornerà a giocare alle 15 – in un match che si presenta come importantissimo ai fini della classifica.

Le due squadre sono infatti separate da soli 3 punti, con i ragazzi di Masi reduci dal pareggio a Grosseto e adesso noni a quota 35 – con 9 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, 36 gol fatti e 33 subiti – e l’Aquila Montevarchi che occupa la prima posizione “calda” dei play out a 32 punti, anche se in concomitanza con Figline e Sangiovannese. Per i valdarnesi, reduci dal pareggio a reti bianche nell’altro derby proprio contro la Sangiovannese, le statistiche parlano di 8 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, con 28 gol segnati e 33 subiti.

“Le partite sono sempre meno e i punti sempre più pesanti – commenta mister Marco Masi – Quindi dobbiamo andarli a prenderle, la classifica dice che ne abbiamo bisogno. Per noi sarà una gara importante, la prepariamo nella miglior maniera possibile. I ragazzi si sono allenati benissimo, con attenzione, voglia e determinazione. Abbiamo effettuato un partitella in famiglia nell’ultimo weekend, poi abbiamo avuto due giorni di riposo durante la sosta. Ci serve mantenere una condizione buona come quella che abbiamo, stando concentrati nelle ultime partite che sono di vitale importanza. E già con l’Aquila Montevarchi i punti valgono doppio”.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre, nel girone di andata la trasferta a Montevarchi è costata cara al Follonica Gavorrano, uscito sconfitto per 1-0 ma anche con il brutto infortunio di Marino, che è rimasto ai box per quasi un girone intero, tornato titolare nell’ultima di campionato contro il Grosseto.

Tornando indietro fino al 2018/19, il Follonica Gavorrano non è mai riuscito a battere l’Aquila Montevarchi. Lo scorso campionato ha visto un perfetto equilibrio: sono infatti arrivati due pareggi, entrambi per 1-1.

La stagione 2020/21 aveva visto la squadra valdarnese vincente sia all’andata che al ritorno (3-0 e 0-1), mentre nell’annata 2019/20 per i biancorossoblù erano arrivati un pareggio e una sconfitta.

Leggermente meglio l’anno precedente, quando la denominazione era ancora Gavorrano 1930: in quel caso le due gare erano terminate con altrettanti pareggi.

Per quanto riguarda gli ex, fa parte della rosa del Montevarchi il difensore Christian Farini (anche se si trova alle prese con un infortunio). L’allenatore Athos Rigucci ha allenato il Gavorrano nella stagione 2018/19, per circa due mesi con 11 gare complessive.

Tra i biancorossoblù figura invece l’ex Manuele Giustarini, a Montevarchi dal luglio 2019 al luglio 2021.