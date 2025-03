BATIGNANO – Inizierà domenica l’ultimo viaggio di Aurora Bellini per tornare a casa. Sul corpo della giovane studentessa morta mentre si trovava in gita scolastica oggi è stata fatta l’autopsia e l’esame tossicologico all’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. I risultati arriveranno nei prossimi giorni. Nel frattempo però il magistrato ha concesso il nulla osta per i funerali.

I genitori, Erika e Paolo, ripartiranno domenica mattina molto presto, alle 4, per riportare a casa la loro Aurora. La salma verrà trasferita alla sala mortuaria Rocchi, a Grosseto, e lì resterà sino al lunedì mattina.

Lunedì pomeriggio alle 15 invece sono previsti i funerali nella chiesa di Batignano.