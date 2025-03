ORBETELLO – Sono parole forti, quelle di Alessandro Gassmann, uno degli attori più popolari d’Italia, che su Instagram lancia l’allarme per salvare la Laguna di Orbetello.

«La laguna di Orbetello sta definitivamente morendo – ha scritto pochi giorni fa -. Una meraviglia della natura uccisa dall’incuria umana. La Regione Toscana la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello devono essere ritenuti responsabili per il disastro che gli abitanti, i lavoratori di Orbetello e dell’Argentario , il turismo , la fauna basta dovranno subire. Dovete fare quello per cui i cittadini vi hanno eletto. Ora!!!»

Moria di pesci, invasione di moscerini e in questi giorni si aggiunge pure un’infestazione di ratti: il comune di Orbetello ne ha tante problematiche ambientali da risolvere. Chi ci vive e lavora lo sa bene e forse un portavoce così importante come Alessandro Gassmann (che possiede una casa a Magliano in Toscana) è proprio visto come una benedizione, al di là della passione per il cinema che uno può avere.

Che la situazione ambientale in laguna fosse tormentata non è certo una novità; dalle proteste pubbliche alla petizioni online, che attualmente sta superando le 20 mila firme su Change.org, i cittadini sono davvero preoccupati per il futuro della laguna.

Ieri sera Gassmann, sempre su Instagram, ha pubblicato un nuovo reel con degli scatti incantevoli degli fenicotteri rosa della Laguna e la didascalia «Sono riusciti a distruggere anche questo. Laguna di Orbetello».