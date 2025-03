GROSSETO – Noi ci siamo. Ogni volta che una cassa dei negozi Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia batterà uno scontrino i clienti avranno l’opportunità di compiere un gesto umano verso Irene Dari. Sarà un piccolo segno rispetto all’enormità della sofferenza provata da questa giovane donna, sarà una sciocchezza in confronto alle difficoltà che la aspettano nel futuro dopo la riabilitazione, ma rappresenta bene il cuore di una comunità che vuole farsi sentire.

Irene è una giovane mamma di Grosseto, che ha avuto in passato un’esperienza di lavoro in Conad, che lo scorso novembre ha avuto uno shock settico a causa di un batterio. Il suo organismo ha combattuto la malattia, ma gli arti sono purtroppo andati in necrosi rendendo necessaria l’amputazione. Ora deve affrontare un lungo percorso fatto di protesi e riabilitazione.

Conad ha deciso di esserle vicino concretamente insieme alla comunità dei suoi clienti attivando la possibilità di effettuare una donazione di almeno 1€ collegata alla spesa quotidiana. Chi lo vorrà potrà dichiarare la propria adesione in cassa al momento di pagare la spesa. L’iniziativa avrà una durata e sarà attiva nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia, nel PetStore di via Castiglionese e nelle Parafarmacie di via Clodia e via Senegal dal 20 marzo all’11 maggio 2025.