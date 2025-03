GROSSETO – Il circuito Uisp Corri nella Maremma prosegue con l’atteso appuntamento nel cuore della città di Grosseto. Domenica 23 marzo, alle 9.30, è infatti in programma Su e giù per le Mura, seconda tappa della manifestazione organizzata da Team Marathon Bike con il supporto di Uisp e Avis Grosseto, e patrocinata dal Comune e Provincia di Grosseto. Ritrovo alle 8 al Bastione Garibaldi, con partenza alle 9.30: è previsto un percorso di 9 chilometri, con un circuito da ripete due volte, tutto all’interno del centro storico; saranno premiati come sempre i primi tre di ogni categoria; i primi 130 iscritti riceveranno una borsa porta scarpe. Alle 10, invece, partirà la camminata aperta a tutti, con quindici premi ad estrazione. Il percorso per i camminatori sarà di circa cinque chilometri. A fine mattinata ci sarà un ricco buffet. Per informazioni 3280808089.