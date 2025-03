GAVORRANO – Un mazzo di fiori e un momento di raccoglimento davanti al ceppo che porta il suo nome. La comunità gavorranese ricorda cosìla studentessa morta nell’incidente Erasmus in Spagna nel 2016.

Oggi, 20 marzo 2025, è il nono anniversario della tragedia e come ogni anno, l’associazione Auser, di cui fanno parte i genitori Roberta e Gabriele, nel pomeriggio ha organizzato un momento di ricordo per Elena.

«Sono passati nove anni da quella tragedia – ha detto la presidente dell’Auser Anna M. Dionisi -, ma il dolore e la mancanza restano vivi nei cuori di chi ha amato Elena. Auser Gavorrano, come ogni anno vuole ribadire la propria vicinanza a Roberta e Gabriele che con grande dignità portano avanti il ricordo della loro figlia. Il tempo non cancella l’ingiustizia di una verità che non è ancora stata riconosciuta, né il bisogno di giustizia per tutte le vittime di quella terribile notte».

Presenti alla commemorazione anche il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri e l’assessore Daniele Tonini. «L’amministrazione – ha detto la prima cittadina – ha voluto con tutte le forze intitolare la biblioteca comunale a Elena perché nella nostra comunità deve essere sempre viva, tutti i giorni tra i giovani ragazzi che frequentano quella biblioteca».

«L’unità e la vicinanza che ci ha sempre dimostrato la comunità di Gavorrano è un grande valore per noi. Grazie davvero per il vostro affetto» sono state invece le parole Gabriele Maestrini che ha partecipato alla commemorazione insieme alla moglie e mamma di Elena, Roberta.