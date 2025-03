FOLLONICA – La delegazione provinciale dell’Associazione italiana sommelier (Ais) si arricchisce di altri nuovi 28 diplomati. Tanti sono i candidati che, martedì 18 marzo, hanno superato l’esame di terzo livello, al termine del corso, svolto per la prima in assoluto a Follonica.

Il primo livello, infatti era partito nel 2023 al ristorante Oasi di Marco Martinelli, per proseguire con il secondo e terzo livello al Mercato coperto. Qui l’ambiente completamente rinnovato è stata la cornice ideale per lezioni e degustazioni, come del resto era negli obiettivi del progetto di riqualificazione della struttura.

«Da tempo ci ponevamo l’obiettivo di portare un corso completo nella città del Golfo – spiega la delegata Ais di Grosseto, Sabrina Diligenti – data la presenza di tanti operatori del settore enogastronomico e della ristorazione che operano nella zona, per i quali è assai più faticoso seguire le lezioni a Grosseto. La Maremma è estremamente vasta, per questo cerchiamo di arrivare il più vicino possibile alle persone che vogliono intraprendere il percorso per diventare sommelier nella loro zona di residenza. Finalmente abbiamo potuto centrare questo primo importantissimo risultato, anche grazie all’infaticabile lavoro del gruppo follonichese guidato da Ezio Puggelli, già in pista per ripartire con in autunno con il nuovo terzo livello».

A novembre, un nuovo corso di primo livello a Follonica

Ma la vera novità è un’altra: visto il successo di iscritti e diplomati, a ottobre partirà a Follonica, sempre al Mercato coperto, un nuovo corso di primo livello. La data è ancora da da stabilire per ragioni organizzative, ma sarà comunicata quanto prima per raccogliere le iscrizioni.

«Diventare sommelier Ais, la più grande e importante associazione in Italia che a Grosseto conta oltre 300 iscritti – riprende Sabrina Diligenti – è un percorso impegnativo ma affascinante, che apre anche a nuove opportunità di lavoro, oltre che di conoscenza e cultura».

Per informazioni a Sabrina Diligenti, al numero 3394786463 o inviare una mail a [email protected].

Come si articolano i corsi per diventare sommelier

Ognuno dei tre livelli prevede 15 lezioni, tenute da relatori esperti della delegazione grossetana e toscana. Al termine è previsto un quiz per ottenere il bonus formativo per il secondo e terzo livello, che invece si chiude con un esame scritto e orale per il conseguimento del diploma.

Il primo livello è incentrato sulla tecnica della degustazione e sulla figura del sommelier. Da qui parte il viaggio che prosegue con enologia, viticoltura, tecnica di degustazione, normativa sul vino, gli spumati, le birre, i vini passiti e liquorosi.

Il secondo livello si focalizza sulla critica del vino e le valutazioni sensoriali, con lezioni di approfondimento sull’enografia e i vini delle regioni Italiane, le Doc e le Docg, sulle aree vitivinicole della Francia, dell’Europa e del mondo.

Il terzo livello affrontata la metodologia dell’abbinamento cibo-vino, con numerose prove d’assaggio di vini e preparazioni gastronomiche.

Chi sono i nuovi sommelier

Rossella Avitabile, Flavia Bardelloni, Andrea Bertoni, Federico Breggia, Claudia Cajoli, Mattia De Angelis. Giulio Del Giudice, Martina Destri, Stefano Faggianelli, Giacomo Fedeli, Gabriele Giannessi, Carolina Lupusor, Charlie Lynn, Alex Mammone, Elena Marin, Massimo Luca Martelli. Giorgio Menicagli, Michele Panconi, Davide Pedinelli, Italo Quattrocchi, Massimo Ricci, Davido Rizzo, Marika Saracco, Costanza Signori, Giulia Sole, Maurizio Spagnesi, Stefania Tomasi, Giulia Vannoni.