ORBETELLO – In ottemperanza all’ordinanza n. 59/2025, il Comune di Orbetello ha disposto un intervento straordinario di derattizzazione lungo via Mura di Ponente, al fine di contrastare la presenza significativa di ratti nell’area interessata.

L’operazione, considerata indispensabile per la tutela della salute pubblica e dell’igiene urbana, sarà eseguita dalla ditta incaricata Branca S.r.l. e avrà inizio nelle prime ore del mattino di lunedì 24 marzo 2025, con termine previsto per lunedì 26 maggio 2025.

L’intervento si rende necessario a seguito di segnalazioni e sopralluoghi effettuati dal personale dell’Asl e della ditta specializzata, che hanno evidenziato condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla proliferazione dei ratti. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intensificare le azioni già previste dai normali programmi di derattizzazione, adottando misure straordinarie per garantire un’efficace sanificazione dell’area.

Al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia degli interventi, il tratto di via Mura di Ponente interessato sarà opportunamente segnalato e transennato a cura del servizio manutenzioni del settore lavori pubblici. Inoltre, il Comune invita i cittadini, in particolare i proprietari di animali domestici, ad adottare le opportune precauzioni per evitare il contatto con le aree sottoposte a trattamento per tutta la durata dell’intervento.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione, assicurando che l’intervento venga eseguito nell’ottica di di ripristinare il decoro e la sicurezza nelle aree interessate.