GROSSETO – Venerdì 21 marzo la Maremma sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti nelle zone occidentali. Verso la fine della giornata, non si escludono deboli piogge sparse.​

Temperature in aumento

Le temperature registreranno un ulteriore rialzo, con massime che potranno raggiungere i 18-19°C nelle aree pianeggianti. ​

Venti di Scirocco

I venti soffieranno prevalentemente da sud-est (Scirocco), deboli nelle zone interne, ma moderati con rinforzi lungo la costa e sull’Arcipelago. ​

Mare mosso

I mari saranno generalmente mossi sottocosta e molto mossi al largo, pertanto si consiglia prudenza per chi avesse in programma attività marittime.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, comune per comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo