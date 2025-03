GROSSETO – Torna l’appuntamento con le classifiche dei migliori ristoranti secondo le recensioni di Tripadvisor, la più importante piattaforma al mondo per la condivisione di giudizi e consigli su hotel, strutture ricettive e, per l’appunto, ristoranti.

A marzo 2025 sono 1.805 i ristoranti recensiti dai clienti in provincia di Grosseto (al 20 marzo).

The Best of Tripadvisor: la classifica dei 50 migliori ristoranti in Maremma – La classifica stilata da Tripadvisor tenendo conto dei gusti dei clienti che hanno frequentato i ristoranti e hanno lasciato una recensione sul portale. Ecco la top 50 di questo mese con il punteggio più alto: le cifre a fianco indicano le posizioni scalate o perse rispetto al mese precedente.

La classifica

50 – Re Sugo (Braccagni, Grosseto) -5

49 – La Tana dei Brilli (Massa Marittima) NEW ENTRY

48 – Taverna del Vecchio Borgo (Massa Marittima) +2

47 – Agriristoro Focacceria La Dogana (Sorano) NEW ENTRY

46 – Ristorante l’Angolo di Napoli, La grotta del pescatore (Giglio Porto, Isola del Giglio) +2

45 – Osteria del fritto (Marina di Grosseto) +4

44 – Artidoro Ristorante (Grosseto) -1

43 – La Padellaccia di Lilli (Massa Marittima) +1

42 – Marrini Food & Wine Osteria (Follonica) =

41 – Osteria di Cecchi e Valentini (Scarlino) =

40 – Hotel Miramare Restaurant (Castiglione della Pescaia) =

39 – Il Braciere (Follonica) =

38 – Il Giardino Agriristoro (Marsiliana, Manciano) =

37 – Orto 219 (Magliano in Toscana) =

36 – La Grotta – Ristorante, Trattoria, Pizzeria (Roccalbegna) =

35 – La Terra di Nello (Castiglione della Pescaia) -2

34 – Ristorante La Scottiglia (Seggiano) -2

33 – Hosteria di Pantalla (Pitigliano) +2

32 – Trattoria Il Giogo (Grosseto) +2

31 – Clann (Castiglione della Pescaia) =

30 – Al Posto Accanto (Grosseto) =

29 – Ristoro Il Gatto e La Volpe (Massa Marittima) =

28 – Phermento! (Porto Santo Stefano) =

27 – Il Capriccio (Poggio Murella, Manciano) =

26 – Merenderia Riserva Naturale (Castiglione della Pescaia) =

25 – Ristomacelleria La Imperiale (Manciano) =

24 – Il Tagliapasta Trattoria (Grosseto) -1

23 – Maso Ristorante (Follonica) +1

22 – Il Rifrullo (Scansano) =

21 – Ristorante Da Guido (Magliano in Toscana) =

20 – Ristorante Leccio Moro (Tirli, Castiglione della Pescaia) -1

19 – Ristorante Pizzeria Il Giardino dei Medici (Massa Marittima) +1

18 – Pizz & Core (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) =

17 – Trattoria da Maria Moretti (Pereta, Magliano in Toscana) =

16 – Da Nada (Roccatederighi, Roccastrada) =

15 – Bistrot 19 (Grosseto) =

14 – Trattoria in Campagna (Montenero d’Orcia, Castel del Piano) =

13 – Osteria Da Tronca (Massa Marittima) =

12 – Trattoria Il Grillo (Pitigliano) -3

11 – La Ciottolona (Boccheggiano, Massa Marittima) +1

10 – Trattoria Da Paolino (Manciano) =

9 – Osteria La Bottega (Follonica) -1

8 – Rotonda 1933 (Marina di Grosseto, Grosseto) +3

7 – Agriristoro La Casalinga (Campagnatico) -1

6 – Agriturismo Il Melograno di Banditella Ristorante (Alberese, Grosseto) -1

5 – Da Antinesco Bistrot (Civitella Paganico) +2

4 – Osteria Maccalè (San Giovanni delle Contee, Sorano) =

3 – Osteria Le Fate Briache (Massa Marittima) =

2 – C’è Pizza Per Te da Michela (Santa Fiora) =

1 – Doga Bistrot (Follonica) =

Cosa c’è da sapere su Tripadvisor – Nato nel febbraio del 2000, Tripadvisor si è imposto velocemente come il sito più importante per quanto riguarda la recensione di strutture alberghiere prima e di locali di ristorazione poi. La piattaforma è stata una delle prime ad adottare la strada esclusiva dei contenuti generati direttamente dagli utenti. Le recensioni che sono pubblicate su Tripadvisor provengono infatti dagli utenti. Allo staff del sito invece è affidata la verifica della veridicità delle opinioni. Per saperne di più: www.tripadvisor.it.