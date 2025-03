GAVORRANO – Arriva l’annuncio del primo ospite per la stagione estiva del Teatro delle Rocce di Gavorrano: Lucio Corsi salirà sul palco il 17 agosto e da oggi sono attive le prevendite online su Ticketone.

Il cantautore maremmano, con un secondo posto a Sanremo che lo ha lanciato verso l’Eurovision, riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima.

Realizzata dalla Leg Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco Minerario, la stagione 2025 si prepara a offrire al pubblico un’esperienza di alto livello.

“Siamo lieti di annunciare che il 17 agosto il Teatro delle Rocce ospiterà Lucio Corsi – dichiara il sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri -. Un’artista di grande talento e originalità, capace di distinguersi nel panorama musicale italiano con il suo stile unico e la sua visione artistica. Lucio è un moderno cantastorie che fonde sogno e realtà, radici e immaginazione, terra e cielo. La sua musica nasce dalla Maremma, ma vola lontano, incantando con la sua capacità di trasformare il quotidiano in una favola sonora. La sua presenza in questo luogo suggestivo, incastonato tra le rocce e la storia mineraria di Gavorrano, è un ritorno alle origini e allo stesso tempo una celebrazione della creatività più pura. Il suo concerto, il primo ad essere annunciato nel 2025, rappresenta un valore aggiunto per la rassegna estiva, organizzata in collaborazione con LEG Live Emotion Group, che ogni anno si propone di offrire eventi di qualità in una cornice scenografica unica come quella del nostro teatro. Il legame di Corsi con il territorio rende questa occasione ancora più significativa, rafforzando il dialogo tra musica, cultura e identità locale”.

La prevendite per il concerto di Lucio Corsi saranno attive da oggi, giovedì 20 marzo su Ticketone.

Tutte le informazioni su www.legsrl.net

Infoline – 3924308616

Ufficio turistico Gavorrano – 0566/844247

Ufficio cultura comune Gavorrano – 0566/843214

www.teatrodellerocce.it