GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi, giovedì 20 marzo 2025.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Oggi, con l’ingresso del Sole nel vostro segno, inizia ufficialmente la primavera e voi ne sarete i protagonisti assoluti. La Luna in Sagittario vi regala un’energia travolgente, perfetta per lanciarvi in nuovi progetti e vivere la giornata con entusiasmo. Ottimo momento per l’amore: i single potrebbero incontrare una persona speciale, mentre le coppie riscopriranno il piacere della complicità. Per celebrare questa giornata speciale, vi consigliamo una passeggiata sulla spiaggia della Feniglia, per ricaricarvi con la bellezza della natura.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Qualche piccolo ostacolo potrebbe rallentare i vostri piani, ma non lasciatevi scoraggiare. In ambito lavorativo, sarà necessario pazientare ancora un po’ prima di vedere i risultati sperati. In amore, evitate discussioni inutili e cercate di essere più comprensivi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Una giornata favorevole per i cambiamenti: potreste ricevere una notizia inaspettata che darà una svolta alla vostra routine. Sul lavoro, nuove opportunità si profilano all’orizzonte. In amore, l’aria di primavera vi rende più affascinanti che mai. Approfittatene per organizzare una gita alla Rocca di Montemassi e godervi un panorama mozzafiato.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Le stelle suggeriscono di non strafare: troppe responsabilità rischiano di stressarvi. Prendetevi del tempo per voi e non abbiate paura di dire di no. In amore, un chiarimento potrebbe migliorare la vostra relazione.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Grinta e determinazione saranno le vostre armi vincenti oggi. Sul lavoro, potreste ricevere un riconoscimento importante. In amore, le coppie ritrovano il feeling, mentre i single hanno ottime possibilità di fare incontri interessanti. Se volete rendere la giornata ancora più speciale, concedetevi una visita alla bellissima Cala Violina.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Oggi è il momento di riflettere e mettere ordine nei vostri pensieri. Potreste sentirvi un po’ più introversi del solito, ma non è un male: serve anche questo per crescere. Sul lavoro, una decisione presa con calma vi porterà grandi risultati.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Giornata positiva, con buone occasioni sia in amore che nel lavoro. Se state pensando di iniziare un nuovo progetto, questo è il momento giusto. Le relazioni sentimentali sono in crescita. Per godervi questa energia positiva, vi consigliamo una visita al Parco della Maremma.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi potreste sentirvi più suscettibili del solito: cercate di non farvi prendere troppo dalle emozioni negative. In ambito lavorativo, qualche piccola tensione potrebbe nascere con i colleghi. Meglio evitare discussioni inutili.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ottima giornata per il lavoro e i rapporti sociali. L’energia non vi manca e saprete trasmetterla agli altri. In amore, le stelle vi favoriscono e vi invitano a essere più spontanei. Se potete, concedetevi un’escursione alle Terme di Saturnia per rilassarvi e ricaricarvi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Giornata di riflessione: dovete mettere in ordine le idee prima di prendere una decisione importante. In amore, è il momento di lasciarsi andare e di vivere le emozioni senza paura.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi siete ispirati e pieni di creatività. Le vostre idee potrebbero portare a svolte interessanti, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, evitate di essere troppo impulsivi. Se volete trarre ispirazione dalla natura, fate una passeggiata nei vicoli medievali di Pitigliano.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Una giornata serena, in cui potrete godervi i piccoli piaceri della vita. Ottimo momento per rafforzare le amicizie e i legami familiari. In amore, il romanticismo è nell’aria. Per un momento di pace, concedetevi una visita al Lago dell’Accesa.