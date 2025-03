GROSSETO – Si è recentemente svolto l’evento “Woman in Ride” in occasione della giornata internazionale della donna, il 8 marzo scorso. L’iniziativa, organizzata da Tommasini in collaborazione con la Onlus Insieme in Rosa ha visto la partecipazione di numerose cicliste e appassionati, ed è stata un’occasione di grande soddisfazione per tutti i partecipanti.

L’evento ha raccolto un’importante somma di 960 euro, cifra che sarà interamente devoluta per l’acquisto di un nuovo ecografo di ultima generazione per il reparto di mammografia. Un gesto che contribuirà al miglioramento della salute e della prevenzione nel nostro territorio.

Un ringraziamento speciale va a Barbara Relitti, fondatrice e rappresentante del gruppo ciclistico di Grosseto, e a tutte le partecipanti che con il loro impegno e la loro passione hanno reso possibile questa raccolta fondi. Il successo dell’evento è la dimostrazione di quanto la solidarietà possa unire persone con un obiettivo comune.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, sempre l’8 marzo, con la seconda edizione di “Woman Social Ride” da Tommasini. Un’occasione che vedrà ancora una volta le cicliste e i ciclisti unite in rosa per un’altra giornata di sport, solidarietà e impegno sociale.