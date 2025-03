GAVORRANO – Marco Diamanti della Olimpia Cycling Team bissa il successo nella seconda tappa del Trittico di Maremma. A gioire anche Fabrizio Mariottini della Vam Cycling Club che si impone nella seconda partenza. La manifestazione, fiore all’occhiello del Marathon Bike e Uisp, è stata organizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto e dal Comune di Gavorrano, con la collaborazione dell’Avis di Gavorrano & Scarlino Uisp e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Tanti corridori alla partenza alcuni di assoluto livello venuti un po’ da tutte le parti di Italia, che si sono affrontati a viso aperto nel collaudatissimo giro delle “Strette” per poi concludere la gara sull’impegnativa salita di Vetulonia, con il traguardo posto nel pressi della “Tomba del Diavolino”. Nella prima partenza la fuga buona è andata via nei pressi della località Ponti di Badia, con dentro oltre a Diamanti, Cicognola, Borzi, Fontanelli e Giuntoli. Forcing sul punto più duro delle strette e a farne le spese sono stati Borzi e Giuntoli. A questo in tre rimasti in fuga di comune accordo hanno affrontato la temibilissima salita finale e proprio nel pezzo più duro con pendenza al 12%, Diamanti staccava i compagni di fuga e arrivava al traguardo da solo.

Primo il “gioiellino” dell’Olimpia, secondo Riccardo Cicognola del team Alpin Massinelli, e terzo Filippo Fontanelli della Domestic. Nella seconda partenza l’azione determinante è stata quella al primo giro di Giulio Marchiò e da Fabrizio Mariottini che tra Ponti di Badia e l’Ampio andavano via. I due arrivavano ai piedi della salita con un discreto vantaggio sul gruppo, dove da lì a poco, usciva il capitano del Marathon Bike Adriano Nocciolini che con uno sforzo incredibile riusciva al cartello dell’ultimo chilometro a riprendere i due fuggitivi. Da incorniciare l‘azione del castiglionese che però ha dovuto fare i conti con Mariottini che lo batteva nel finale. Primo Mariottini, secondo Nocciolini e terzo Giulio Marchiò. Questi i vincitori di categoria: Marco Martucci, Filippo Fontanelli, Riccardo Cicognola, Simone Pesi, Giulio Marchiò, Stefano Colage, Adriano Micheli e tra le donne Marianna Paci.