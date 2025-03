CAMPAGNATICO – Decima edizione di Vivifiume Ombrone, che andrà in scena tra il 4 e il 6 aprile in Maremma. Un compleanno importante, per l’evento targato Uisp Grosseto, che fin dalla sua nascita rappresenta una vetrina di promozione degli sport outdoor e del contratto di fiume come strumento strategico per la valorizzazione dei territori e della comunità di fiume.

“Non mollare e continuare a presidiare” è lo slogan scelto per questo importante appuntamento che come tradizione abbinerà una giornata dedicata alle scuole dei comuni rivieraschi, quella di venerdì 4 aprile, a un weekend per appassionati dal fiume da vivere in tutte le sue forme. Sabato 5 aprile si entra nel vivo alle 13.30 con le iscrizioni a Paganico alla Casa del Fiume. Dalle ore 13.30 kayak, rafting trekking, mountain bike, camminata veloce. Arrivo di tutte le attività a Sasso d’Ombrone e merenda cena (in convenzione, 10 euro) al locale Bella Costa. Le operazioni di recupero dei mezzi saranno pianificate dall’organizzazione.

Domenica 6 aprile ad Arcille dalle 9 con kayak, rafting, trekking, camminata veloce, mountain bike. Alle ore 14 termine delle attività e pranzo (in convenzione, 10 euro) al ristorante Come Mai di Arcille.

“E’ ovviamente un’edizione importante – sottolinea Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale acquaviva Uisp – che ci stimola a fare ancora di più e meglio per promuovere il fiume come risorsa importante per il territorio. Noi ci siamo e vogliamo continuare a esserci, in questo percorso che ci ha visto crescere e continuare a portare sulle sponde e nelle acque dell’Ombrone la nostra idea di sport, da coniugare con ambiente e socializzazione”.

Vivifiume è organizzato grazie allo storico connubio tra Uisp e Associazione Terramare, ma anche al contributo dei Comuni di Civitella-Paganico, Cinigiano, Campagnatico e Grosseto, del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e delle associazioni sportive MareVettaMare, Ciclostorici Maremmani, alle pro loco di Sasso d’Ombrone e di Paganico e tante altre realtà del territorio.

“Non possiamo che essere felici per la risposta del territorio – aggiunge Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – Vivifiume, grazie all’impegno di Maurizio Zaccherotti e di tutta la sua squadra, negli anni ha saputo diventare un evento importante per quella parte della Maremma che si affaccia sull’Ombrone. Continueremo a lanciare tra i ragazzi delle scuole e i partecipanti alle attività i messaggi di sport per tutti e di promozione del territorio”.

La partecipazione è aperta a tutti gli sportivi e appassionati provvisti di propria attrezzatura.

Il programma completo:

Venerdì 4 aprile attività con le scuole nei comuni rivieraschi.

Sabato 5 aprile alle 13.30 iscrizioni a Paganico presso la Casa del fiume.

Quota di partecipazione 5 euro compresa assicurazione.

Ore 14.00 circa inizio attività in programma: kayak, rafting, sup, trekking, mtb, fitwalking.

Ore 18.30 circa termine delle attività a Sasso d’Ombrone e merenda cena (in convenzione) presso il locale “Bella Costa” (10 euro)

Le operazioni di recupero dei mezzi saranno pianificate dall’organizzatore dell’evento.

Domenica 6 aprile alle 9.00 iscrizioni ad Arcille (comune di Campagnatico).

Quota di partecipazione 5 euro compresa assicurazione.

Ore 9.30 circa inizio attività in programma: kayak, rafting, sup, trekking, mtb, fitwalking.

Ore 14.00 termine delle attività ad Arcille e pranzo (in convenzione) con il ristorante “Come Mai!” di Arcille.

(ATTENZIONE: il programma può subire modifiche)

Il dettaglio dei percorsi:

BIKE – giro di sabato 5 aprile pomeriggio:

Alla scoperta del fiume Ombrone – da Paganico a Sasso d’Ombrone passando per Monte Antico (possibilità di giro corto per famiglie e bambini) – in collaborazione con l’associazione Ciclostorici Maremmani

Ritrovo a Paganico alla Casa del Fiume alle 13:30 con partenza alle 14:00.

Dopo la partenza ed un giro sotto le mura di Paganico andremo a percorrere delle bellissime strade sterrate sino ad intersecare la ciclabile vicino al campo sportivo; da qui un gruppo tornerà a Paganico sulla ciclabile mentre l’altro gruppo andrà a Monte Antico sul luogo di imbarco per le canoe e gommoni tornando poi indietro costeggiando il fiume arriverà a Sasso d’Ombrone dove ci sarà una merenda cena a prezzo convenzionato di €10,00.

Il giro corto, l’anello di Paganico, è di circa 5 km con poco dislivello; sono consigliate mountain bike, gravel o bici tutto terreno purché con i copertoni adatti a percorrere un po’ di sterrato. Il giro lungo invece è di circa 30 km con circa 200 metri di dislivello e prevede tratti sterrati e asfaltati; anche qui le bici consigliate sono mountain bike, gravel o bici tutto terreno. Sono sconsigliate le bici da corsa.

Essendo un giro su strade aperte al normale traffico è obbligatorio essere in regola con le norme del Codice della Strada, è obbligatorio anche avere con sé il kit riparazione ruote ed è vivamente consigliato l’uso del casco.

BIKE – giro di domenica 6 aprile mattina:

Alla scoperta del fiume Ombrone – da Arcille a Baccinello e ritorno (possibilità di giro corto per meno allenati) – in collaborazione con l’associazione MareVettaMare.

Ritrovo ad Arcille in Piazza della Repubblica alle 9.00 con partenza alle 9:30.

Dopo la partenza ed un giro in prossimità dell’abitato di Arcille e delle colline circostanti, il percorso arriverà a Baccinello per mezzo di strade bianche ed in parte asfaltate. Il giro si compone di due anelli che sommati contano circa 43 km di media difficoltà (dislivello positivo 845 m).

Possibile percorrere solo il primo anello di circa 25 km più facili.

Al termine del giro ci sarà un pranzo convenzionato al prezzo di €10,00 presso il ristorante “Come Mai!” Di Arcille.

Essendo un giro su strade aperte al normale traffico è obbligatorio essere in regola con le norme del Codice della Strada, è obbligatorio anche avere con sé il kit riparazione ruote ed è vivamente consigliato l’uso del casco.

TREKKING – Sabato 5 aprile – Da Sasso d’Ombrone a Siloe: il fiume dall’alto (in collaborazione con l’associazione Terramare)

Ritrovo a Paganico alla Casa del Fiume alle 13:30 con partenza alle 14:00/14.30 da Sasso d’Ombrone.

Dopo la partenza ed un giro sotto le mura di Sasso d’Ombrone andremo a percorrere delle bellissime strade sterrate sino al monastero di Siloe che per l’occasione sarà aperto al pubblico.

Il ritorno sarà completamente in discesa fino ad arrivare al fiume Ombrone per poi risalire al paese di Sasso d’Ombrone attraverso l’antico sentiero delle fonti. Percorso di media difficoltà con ascesa totale di circa 350 metri.

Al termine merenda/cena presso il locale Bellacosta al prezzo convenzionato di €10,00.

Cosa portare: scarpe da trekking, vestiti comodi, almeno un litro d’acqua, kway.

TREKKING – domenica 6 aprile – Anello Arcille, Trasubbie, Ombrone: il fiume e il torrente (in collaborazione con l’associazione Terramare)

Ritrovo ad Arcille in Piazza della Repubblica alle 9.00 con partenza alle 9.30.

Dopo la partenza da Arcille ci dirigeremo verso la selvaggia valle del torrente Trasubbie fino a raggiungere la confluenza con il fiume Ombrone. Costeggiando quest’ultimo in uno scenario coinvolgente torneremo ad Arcille.

Percorso di media difficoltà di circa 8 km praticamente in piano. Si consiglia l’utilizzo di pantaloni lunghi.

Al termine pranzo presso il locale “Come Mai!” al prezzo convenzionato di €10,00.

Cosa portare: scarpe da trekking, vestiti comodi, almeno un litro d’acqua, kway.

NAVIGAZIONE – sabato 5 aprile: Da Monte Antico a Sasso d’Ombrone (circa 10 km)

Ritrovo a Paganico alla Casa del Fiume alle 13:30 con partenza alle 14:30 circa.

Tratto di fiume (WW I) caratteristico per il suo andamento sinuoso tra le campagne maremmane e senesi. Interessante la parte che vede la confluenza del torrente Orcia sull’Ombrone creando spiaggette e piccoli canali con corrente. Vi sono alcuni semplici passaggi che in ogni caso vanno affrontati con attenzione.

I partecipanti dopo essersi iscritti dovranno portare la propria attrezzatura (canoe, SUP, gommoni, etc) presso il punto d’imbraco posto a circa 1 km dal centro abitato di Monte Antico scalo (per la posizione precisa chiedere all’organizzazione).

N.B. Non è possibile affittare attrezzatura ma è possibile navigare con propri mezzi sapendo che è obbligatorio il casco e giubbotto salvagente.

NAVIGAZIONE – domenica 6 aprile: da Arcille a Istia d’Ombrone (circa 9 km)

Ritrovo ad Arcille in Piazza della Repubblica alle o9.00 con partenza alle 10.00 circa.

L’imbarco è situato in località “Le Cantinelle” nei pressi dell’abitato di Arcille nel Comune di Campagnatico, giunti al paese provenendo da Istia d’Ombrone, alla seconda rotatoria lungo la strada principale prendere la seconda uscita e seguire la strada asfaltata girando sempre a destra (coordinate 42,805207; 11,238436). L’imbarco è previsto per le 10.00

Anche questo tratto non presenta particolari difficoltà ed è adatto a tutti (max II° WW in qualche passaggio). Una discesa rilassante tra i colli maremmani, in uno scenario incontaminato. Lo sbarco è situato nel presso il campo gara da pesca di Istia d’Ombrone.

Il paese è collocato nelle vicinanze di Grosseto e lo sbarco avverrà sulla sponda destra del fiume.

Si accede al campo gara direttamente dal paese passando sotto il ponte nella sponda destra orografica del fiume (coordinate 42,777451; 11,17061). Al termine pranzo presso il locale “Come Mai!” al prezzo convenzionato di €10,00.

FITWALKING – sabato 5 aprile – Da Casa del Fiume seguendo la ciclabile fino alla Stazione di Paganico e ritorno percorrendo alcune vie del paese (circa 6 Km)

Ritrovo a Paganico alla Casa del Fiume alle 13:30 con partenza alle 14:00/14.30.

Al termine, merenda cena presso il locale “Bellacosta” al prezzo convenzionato di €10,00.

FITWALKING – domenica 6 aprile – Dalla piazza di Arcille e ritorno percorrendo la strada delle Cantinelle (circa 8 km)

Ritrovo ad Arcille in Piazza della Repubblica alle 9.00 con partenza alle 9.30.

Al termine pranzo presso il locale “Come Mai!” al prezzo convenzionato di €10,00.

Per maggiori informazioni contattare i numeri:

Responsabile evento e attività trekking:

Maurizio Zaccherotti (3402600957) – Responsabile Nazionale UISP Acquaviva Coordinatore attività navigazione; Massimo Contri (3471439201) – Tecnico Nazionale Kayak UISP

Coordinatore attività bike di sabato 5 aprile

Fausto Ciacci (3382171904) – Responsabile bike Ciclostorici Maremmani

Coordinatore attività bike di domenica 6 aprile: –

Paolo Tontoranelli (3346799904) – Responsabile bike MareVettaMare

Coordinatore attività fitwalking:

Massimo Ghizzani (3281006698) – Responsabile fitwalking e Presidente Comitato UISP Grosseto