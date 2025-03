GROSSETO – La formazione Under 15 della Gea Basketball Grosseto continua a veleggiare al secondo posto del girone G della Coppa Toscana alle spalle del Porcari. Le ragazze di Luca Faragli sono andate a vincere in settimana al Palasport del Pispino di Porto Santo Stefano nel derby con l’Argentario, chiuso sul 41 a 58, al termine di una partita che le grossetane hanno praticamente chiuso nel primo tempo, conquistando un vantaggio di 11 punti nel quarto d’apertura e e andando al riposo sopra di otto punti. Nella ripresa l’Argentario si è rifatto sotto ma le geine hanno resistito e hanno portato a casa una vittoria importantissima che consente di tenere a quattro punti di distanza, Fucecchio, terzo in classifica. Domenica prossima turno casalingo alle 11:30 in via Austria contro la pallacanestro femminile Viareggio.

GEA U15: Pepi 29, Grilli 2, Bisanti, Mazzi 5, Marconi 6, Giorgi 1, Diacene 2, Apicella 4, Manganelli, Cardelli 9. All. Luca Faragli. Parziali: 10-21, 28-36; 39-45, 41-58