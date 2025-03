ORBETELLO – «Il Comune di Orbetello – senza attendere la pubblica udienza fissata dal Tar Firenze – ha provveduto “a procedere alla revoca in autotutela della Determina n. 12 del 14.01.2025” LINK, oggetto di impugnazione da parte della Biba Boats srl» a riportarlo è l’avvocato Franklin Varioli Pietrasanta in merito al bando relativo alla gara pubblica per manifestazione d’interesse inerente le concessioni demaniali marittime nel canale di Santa Liberata.

«Il Comune ha accolto – al di fuori del processo amministrativo – tutti i motivi di doglianza fatti valere della Biba Boats S.r.l., ritenendo di dover revocare la gara precedentemente indetta, dovendo correggere i vizi e le irregolarità denunciate.In tal senso, il Comune ha accolto la necessità – prima di procedere con la gara pubblica – di sanare i seguenti punti: determinazione preliminare delle esatte consistenze delle aree demaniali e private; valutazione di eventuali accorpamenti tra aree demaniali potenzialmente intercluse al fine di evitare reciproche interferenze che ne rendano difficoltoso l’utilizzo; previsione di corridoi che consentano l’accesso al canale per le operazioni di alaggio e varo a servizio anche delle aree private retrostanti eventuale frazionamento o accorpamento delle particelle necessario alla riorganizzazione dell’area; valutazione tecnico-economica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla banchina e sullo sbocco amare del canale di Santa Liberata anche in ragione dell’esigenza di verificarne l’incidenza economica sulle future assegnazioni delle aree demaniali».

«In pratica, a seguito del ricorso della Biba Boats Srl, il Comune di Orbetello ha deciso di ritornare sui suoi passi, dopo la “falsa partenza” iniziale, accogliendo i motivi di ricorso ed annullando la gara indetta».