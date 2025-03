GROSSETO – Comincia la stagione degli under 18 del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi, sul diamante dello stadio Simone Scarpelli, hanno ceduto il passo all’Ymca Etruscan fighters per 12-0. “Nonostante il risultato – commenta il manager Francesco Petruzzelli – ci sono stati molti spunti positivi. È stata una gara in cui l’equilibrio è durato fino al terzo inning, grazie anche al lavoro di Brocca sul monte di lancio, con buone giocate della difesa e un doppio gioco sulla seconda base. La strada è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare con impegno e serietà”.

Viste le numerose assenze tra le fila biancorosse, sono stati convocati anche tre under 15. “Ringraziamo sia ragazzi che si sono aggiunti al gruppo – continua Petruzzelli – che il manager Lino Luciani per la collaborazione. È sempre un bene poter contare su un vasto settore giovanile, pronto a sopperire alle eventuali assenze”.