BATIGNANO – “Batignano aspetta il suo angelo più bello”. Così sta scritto sopra la mazzo di fiori che è stato depositato davanti alla porta di casa di Aurora Bellini, la ragazza morta due giorni fa mentre si trovava in gita scolastica, sul traghetto che, con i compagni di classe, l’avrebbe portata da Napoli a Palermo per il tour della legalità.

La ragazzo si è sentita male nella notte. È stata soccorsa e trasbordata sulla motovedetta della Guardia costiera ma è arrivata al porto già senza vita.

I genitori sono partiti subito per la Campania dove si trova la salma della figlia, in attesa dell’autopsia. Una volta terminato l’esame autoptico ci sarà da aspettare il via libera del magistrato per poi riportare in Maremma la giovane Aurora per il suo ultimo viaggio.